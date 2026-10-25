“Trở về thời khắc thiêng liêng” đến với Nha Trang

ANTD.VN - Tại Nha Trang, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo, giúp người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại biểu bấm nút khai mở không gian trải nghiệm chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Khánh Hòa

Sáng 24-10, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức đến với người dân và du khách địa phương. Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR) và hình ảnh 3D, những khoảnh khắc lịch sử của mùa thu năm 1945 được tái hiện trực quan, mở ra một cách tiếp cận mới để công chúng tìm hiểu lịch sử dân tộc.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo; Báo điện tử VTC News phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số của tỉnh, hướng tới chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10. Chương trình càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại vịnh Cam Ranh (18-10-1946 – 18-10-2026).

Chương trình ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình trong thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945

Một trong những điểm đặc biệt của “Trở về thời khắc thiêng liêng” là khả năng đưa người trải nghiệm vào không gian lịch sử được tái hiện bằng công nghệ số. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua sách, báo hay những thước phim tư liệu, người tham gia được đeo kính thực tế ảo để quan sát không gian Quảng trường Ba Đình, lễ đài và dòng người trong thời khắc lịch sử của dân tộc.

Theo đó, không gian 360 độ cho phép người xem chủ động quan sát từ nhiều góc nhìn, cảm nhận sự chuyển động của khung cảnh và âm thanh xung quanh. Những hình ảnh về quảng trường, dòng người, phương tiện di chuyển cùng âm thanh của đám đông được tái hiện, tạo cảm giác như đang hiện diện giữa hàng vạn đồng bào trong ngày độc lập.

Trải nghiệm không chỉ hướng tới việc tái hiện hình ảnh mà còn khơi gợi cảm xúc của người xem trước một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Qua công nghệ, khí thế của mùa thu cách mạng năm 1945 được truyền tải bằng hình thức trực quan, giúp những câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Công nghệ VR và 3D mang đến góc nhìn trực quan về thời khắc lịch sử của dân tộc

Theo nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VTC News, chương trình được xây dựng công phu từ nhiều nguồn tư liệu, gồm hình ảnh, phim, bản ghi âm và những câu chuyện được kể lại. Các chuyên gia lịch sử phối hợp với nhóm kỹ thuật để phục dựng những chi tiết như màu sắc lá cờ, độ sáng của bầu trời, tiếng hô vang và tiếng vỗ tay của quần chúng. Công nghệ VR và 3D được sử dụng để tái tạo không gian 360 độ, cho phép người xem tự do quan sát từ nhiều góc nhìn, đồng thời cảm nhận khoảng cách của các phương tiện di chuyển và âm thanh trong không gian. Điểm nhấn của trải nghiệm là cảm giác đứng giữa hàng vạn đồng bào, lắng nghe lời Tuyên ngôn vang lên và cùng hòa vào khí thế sục sôi của dân tộc trong thời khắc giành độc lập.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, nhà báo Dương Quang Tùng cho rằng đây không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung kết hợp giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn thể hiện sự đổi mới của Đài Tiếng nói Việt Nam trong quá trình chuyển mình cùng thời đại số. Vì vậy, chương trình không đơn thuần là một sản phẩm công nghệ mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Việc tái hiện sinh động những khoảnh khắc lịch sử, đưa chúng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Nhà báo Dương Quang Tùng chia sẻ về ý nghĩa của việc kết nối lịch sử với công nghệ số, đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng

Tại chương trình ở Nha Trang, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá “Trở về thời khắc thiêng liêng” là điểm nhấn đặc sắc của "Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa". Theo ông, chương trình cho thấy chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời mà có thể trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy khát vọng phát triển cùng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa các sản phẩm công nghệ số đến gần hơn với người dân và du khách, góp phần kết nối lịch sử với đời sống đương đại.

Việc ứng dụng công nghệ số trong tái hiện lịch sử mở ra hình thức tiếp cận trực quan, giúp công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Thông qua trải nghiệm, các tư liệu lịch sử được chuyển tải bằng phương thức gần gũi, tạo điều kiện để người xem hình dung rõ hơn về không gian và không khí của những thời khắc đã đi vào lịch sử.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” thu hút sự quan tâm của người dân và du khách tại Quảng trường 2/4, Nha Trang

Ra mắt công chúng lần đầu năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã tiếp tục đến với nhiều địa phương, từ Quảng Ninh, Nghệ An đến TP.HCM và Đà Nẵng. Gần đây nhất, chương trình được tổ chức tại Đường Sách Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tại các điểm tổ chức, chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Việc đưa chương trình đến Khánh Hòa tiếp tục mở rộng cơ hội để công chúng trải nghiệm hình thức tái hiện lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo. Qua đó, những giá trị của lịch sử dân tộc được truyền tải bằng phương thức mới, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tại Khánh Hòa, chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách đến hết ngày 26-10-2026.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: