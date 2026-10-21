MGMC 2026 đưa câu chuyện bản sắc văn hóa vào du lịch hội nghị

ANTD.VN - Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư tại Moskva (Nga) sẽ tập trung vào các giải pháp phát triển du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm, trong đó có việc khai thác bản sắc văn hóa để tạo sức hút cho điểm đến.

Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu 2026 dự kiến diễn ra tại Moskva trong hai ngày 16 và 17-12-2026

Trong hai ngày 16 và 17-12-2026, thành phố Moskva (Nga) sẽ tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư", dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu và khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 40 quốc gia. MICE là loại hình du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị, hội thảo và triển lãm. Bên cạnh cơ sở vật chất và năng lực tổ chức sự kiện, sức hấp dẫn của điểm đến còn đến từ những trải nghiệm văn hóa, từ kiến trúc, di sản đến nghệ thuật và ẩm thực địa phương.

Với chủ đề “Giải mã sự thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn”, hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về chiến lược, công nghệ, tài chính, vận hành và phát triển thị trường quốc tế. Chương trình được triển khai theo bốn nhóm nội dung, gồm tiếp thị điểm đến và doanh nghiệp, sáng tạo và bản sắc văn hóa; phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ; chiến lược kinh doanh; cùng các mô hình đào tạo thực hành.

MGMC 2026 sẽ tập trung thảo luận các giải pháp phát triển du lịch hội nghị, triển lãm và khai thác bản sắc văn hóa tại điểm đến

Đáng chú ý, nội dung xây dựng thương hiệu điểm đến và phát huy bản sắc văn hóa đặt ra câu hỏi về cách khai thác những giá trị riêng của mỗi vùng đất để tạo sức hút với khách quốc tế. Theo đó, một thành phố không chỉ được nhớ đến qua địa điểm tổ chức hội nghị hay hệ thống khách sạn, mà còn qua những công trình kiến trúc, không gian di sản, món ăn và đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là điểm giao thoa giữa du lịch hội nghị và du lịch văn hóa, khi những trải nghiệm bên lề sự kiện có thể giúp khách tham dự hiểu hơn về nơi mình đặt chân đến.

Tuy nhiên, việc đưa văn hóa vào chương trình không đơn thuần là bổ sung một buổi tham quan hay tiết mục nghệ thuật, mà cần có cách giới thiệu phù hợp, tôn trọng giá trị và bối cảnh của văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, hội nghị còn dành sự quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, phân tích dữ liệu và các giải pháp kỹ thuật số trong tổ chức sự kiện. Các phiên thảo luận dự kiến đề cập vai trò của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sáng tạo, cách sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh và phương thức thiết kế trải nghiệm cho người tham dự.

Thủ đô Moskva là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư, với sự tham gia dự kiến của đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia

Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến có hơn 150 đơn vị triển lãm, kết nối với các khách mua là đại diện doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và Cộng đồng các quốc gia độc lập. Đối với doanh nghiệp du lịch Việt Nam, hội nghị là dịp tìm hiểu xu hướng tổ chức sự kiện quốc tế và tiếp cận các đối tác tiềm năng tại Nga cũng như những thị trường liên quan. Trong bối cảnh Nga thông tin về việc miễn thị thực cho du khách Việt Nam, khả năng kết nối du lịch giữa hai nước cũng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, việc mở rộng hợp tác còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, điều kiện đi lại và khả năng xây dựng sản phẩm phù hợp.

Với hệ thống di sản phong phú, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và nền ẩm thực đa dạng, Việt Nam có những chất liệu để phát triển các chương trình du lịch hội nghị gắn với văn hóa. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được giới thiệu tự nhiên, có chiều sâu, thay vì chỉ trở thành hoạt động bổ sung trong lịch trình. Thông tin về các chương trình của Hội nghị lần này sẽ được cập nhật trên website chính thức của sự kiện: https://business.russpass.ru/en/projects-events/meet-global-mice-congress/mgmc-2026