Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” công bố thông tin nhận vé miễn phí

ANTD.VN - Ban tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” thông báo vé tham dự chương trình được phát hành hoàn toàn miễn phí. Thông tin về số lượng vé và phương thức nhận vé sẽ được công bố vào 20h tối nay 22-10 trên Fanpage chính thức của Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau tham gia biểu diễn trong chương trình

Diễn ra vào 20h ngày 1-11-2026 tại SVĐ Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” thuộc chuỗi chương trình Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” dự kiến quy tụ khoảng 30.000 khán giả. Với quy mô tổ chức lớn cùng ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, chương trình đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Nhằm tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham dự và hòa mình vào không gian nghệ thuật mang tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, Ban tổ chức chính thức thông báo vé tham dự chương trình được phát hành hoàn toàn miễn phí. Số lượng vé cụ thể cùng phương thức đăng ký, tiếp nhận vé sẽ được công bố vào lúc 20h ngày 22-10-2026 trên Fanpage Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Ban tổ chức khuyến nghị khán giả theo dõi các kênh thông tin chính thức của chương trình để cập nhật hướng dẫn nhận vé, đồng thời chủ động nắm bắt những thông báo liên quan đến việc tham dự sự kiện. Các thông tin chi tiết về số lượng vé và cách thức đăng ký sẽ được cập nhật theo thông báo của Ban tổ chức, giúp khán giả thuận tiện theo dõi và thực hiện.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình

Chương trình “Nối vòng tay lớn” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai. Sự kiện hướng tới lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa Việt Nam và khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch tổ chức, chương trình gồm hai phần. Phần đầu kéo dài khoảng 90 phút, kết hợp nội dung chính luận, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật, tập trung khắc họa truyền thống lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng những giá trị văn hóa của Việt Nam. Tiếp nối là phần đại nhạc hội kéo dài khoảng 60 phút, mang đến không gian biểu diễn nghệ thuật dành cho đông đảo công chúng. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Hòa Minzy sẽ trình diễn trên sân khấu Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam"

Đêm diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc và phong cách biểu diễn khác nhau, trong đó có Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol cùng các nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn khác. Sự kết hợp giữa nội dung chính luận và nghệ thuật được kỳ vọng tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu cảm xúc, nơi những giá trị lịch sử, truyền thống dân tộc được kết nối với đời sống đương đại.

Việc tổ chức chương trình tại Thái Nguyên cũng gắn với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương, trong đó có "Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026". Qua đó, sự kiện góp phần tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, Cách mạng và bản sắc văn hóa.

Với thông điệp “Nối vòng tay lớn”, chương trình hướng tới sự kết nối giữa các thế hệ, các vùng miền và các tầng lớp nhân dân thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam. Việc mở cửa đón khán giả bằng hình thức phát vé miễn phí thể hiện mong muốn đưa chương trình đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội để đông đảo người dân trực tiếp trải nghiệm một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn.