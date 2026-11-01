Chương trình kịch nghệ On Stage 2026 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

"Cẩm khúc" bắt đầu từ cái chết bí ẩn của Cẩm Lệ một đào nữ tài sắc tại Nhà hát Đô Thành những năm 50 của thế kỷ trước ở Sài Gòn.

Bảy năm sau biến cố, một phát hiện tình cờ đưa nhân vật Khôi Nguyên đến nơi mẹ mình từng qua đời, mở ra hành trình khám phá những bí mật bị che giấu phía sau chuỗi bi kịch năm xưa.

Từ những dấu hiệu bất thường xuất hiện tại nhà hát, các lớp bí mật dần được hé lộ. Đằng sau ánh hào quang của nghệ thuật và danh vọng là những góc khuất, toan tính và sự im lặng trước sai trái. Hành trình của nhân vật Khôi Nguyên không đơn thuần là tìm lời giải cho cái chết của mẹ. Đây còn là hành trình tìm lại công lý, đối diện với sự thật trong quá khứ.

Chương trình kịch nghệ thường niên On Stage trở lại với chủ đề "Cẩm khúc" (Ảnh minh họa)

Qua những thông điệp ý nghĩa, vở kịch đặt ra câu hỏi về sự đánh đổi phía sau ánh đèn sân khấu, trách nhiệm của mỗi người khi đứng trước sự thật. Trong câu chuyện ấy, tình thân trở thành điểm tựa giúp con người vượt qua nỗi sợ, tìm thấy sức mạnh để lên tiếng. Thông qua câu chuyện, chương trình kịch nghệ On Stage 2026 gửi gắm những suy ngẫm về sự thật, tình thân và lòng can đảm đối diện với những sai trái.

Thông qua câu chuyện, chương trình kịch nghệ On Stage 2026 gửi gắm những suy ngẫm về sự thật, tình thân và lòng can đảm đối diện với những sai trái (Ảnh minh họa)

Chia sẻ về quá trình thực hiện chương trình, Nguyễn Khánh Huyền, Trưởng Ban tổ chức On Stage 2026 cho biết“Trong quá trình đồng hành cùng On Stage 2026, em nhận ra rằng điều đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở đêm diễn cuối cùng trên sân khấu, mà còn là ở hành trình tất cả ekip cùng nhau nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện. Có những ý tưởng ban đầu phải thay đổi nhiều lần, những vấn đề phát sinh ngay sát ngày diễn hay những chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng cần được chúng em cân nhắc và xử lý kỹ lưỡng.

Tuy vậy, chính nhờ những thử thách ấy lại giúp chúng em phối hợp với nhau hơn và học được cách chủ động quyết vấn đề. Em nghĩ rằng chính nhờ sự cố gắng và tình yêu nghệ thuật của toàn bộ tập thể mới là yếu tố thực sự tạo nên một chương trình hoàn chỉnh. Với em, On Stage 2026 không chỉ là một đêm diễn, mà còn là một hành trình để mỗi thành viên được thử sức, được trưởng thành và lưu giữ những kỷ niệm rất riêng của tuổi trẻ”.

On Stage là hoạt động nghệ thuật thường niên, đồng thời là dự án biểu diễn quy mô lớn nhất của Câu lạc bộ Kịch nghệ Life’s So Drama (LSD). Được thành lập và duy trì bởi học sinh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, câu lạc bộ hướng đến việc lan tỏa tình yêu sân khấu và những giá trị văn hóa, nghệ thuật giàu tính nhân văn tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bắt đầu từ On Stage 2016 qua vở diễn “Frollo”, chương trình đã trải qua nhiều mùa tổ chức với những chủ đề và câu chuyện khác nhau như “Đoạn Tuyệt” (2018), “Di Hoạ” (2019), “Huyễn Ảnh” (2020), “Viễn Mộng” (2022), “Khi Trời Nổi Gió” (2023), “Năm ngàn dặm” (2024) và “Rạch Cạn” (2025). Mỗi mùa diễn là một hành trình sáng tạo riêng, khai thác những lát cắt của đời sống và con người thông qua ngôn ngữ sân khấu.

Mỗi mùa diễn là một hành trình sáng tạo riêng, khai thác những lát cắt của đời sống và con người thông qua ngôn ngữ sân khấu

Qua các mùa tổ chức, On Stage từng bước tạo dựng được sự quan tâm của khán giả, thu hút gần 1.000 người tham dự mỗi mùa. Từ phạm vi hoạt động ban đầu trong trường học, Life’s So Drama cũng mở rộng kết nối với học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, góp phần đưa hoạt động kịch nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Chương trình On Stage bắt đầu từ năm 2016 qua vở diễn “Frollo”, trải qua nhiều mùa tổ chức với những chủ đề và câu chuyện khác nhau như “Đoạn Tuyệt” (2018), “Di Hoạ” (2019), “Huyễn Ảnh” (2020), “Viễn Mộng” (2022), “Khi Trời Nổi Gió” (2023), “Năm ngàn dặm” (2024) và “Rạch Cạn” (2025)

Trong bối cảnh các loại hình giải trí ngày càng đa dạng, việc một câu lạc bộ học sinh kiên trì duy trì hoạt động sân khấu thường niên cho thấy sức hút và khả năng kết nối của nghệ thuật kịch đối với người trẻ. Không chỉ tạo cơ hội để học sinh tiếp cận, thực hành và sáng tạo nghệ thuật, On Stage còn mở ra không gian để những câu chuyện mang chiều sâu xã hội được kể bằng góc nhìn của thế hệ mới.

Chương trình On Stage 2026: “Cẩm khúc” sẽ diễn ra ngày 22/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.