Trải nghiệm không gian thưởng thức nghệ thuật đa sắc thái qua chương trình “Tam sắc”

Điểm đặc biệt của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tam sắc” là ba loại hình nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương sẽ hội tụ trên cùng một sân khấu, mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật đa sắc thái tới người dân và du khách. Thông qua các trích đoạn, tiết mục đặc sắc, chương trình "Tam sắc” đưa khán giả đến với vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của tuồng kết hợp với nét duyên dáng, trữ tình, đậm chất dân gian của chèo cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của cải lương.

Thông qua các trích đoạn, tiết mục đặc sắc, chương trình "Tam sắc” đưa khán giả đến với vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của tuồng kết hợp với nét duyên dáng, trữ tình, đậm chất dân gian của chèo cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của cải lương (Ảnh minh họa)

Mỗi loại hình có ngôn ngữ biểu diễn, cách thể hiện nhân vật và sắc thái thẩm mỹ riêng, song đều kết tinh những giá trị văn hóa, tinh thần và đời sống của người Việt qua nhiều thế hệ. Đồng thời, sự kết hợp trong cùng một chương trình tạo nên bức tranh đa dạng về sân khấu truyền thống, giúp khán giả có cái nhìn bao quát hơn về sự phong phú của nghệ thuật dân tộc.

chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tam sắc” hội tụ ba loại hình nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương trên cùng một sân khấu

Điểm nhấn của chương trình là không gian “Nhập cung”, nơi trải nghiệm nghệ thuật được mở rộng ngoài khuôn khổ của một buổi biểu diễn thông thường. Tại đây, khán giả có cơ hội khám phá văn hóa, gặp gỡ nghệ sĩ và tiếp cận các loại hình sân khấu truyền thống theo cách gần gũi, sinh động.

Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, NSND Lê Tuấn Cường cho biết việc đưa các loại hình tuồng, chèo, cải lương đến gần hơn với khán giả bằng những hình thức thưởng thức mới mẻ sẽ góp phần tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa được lưu giữ trong mỗi loại hình. Từ đó, sân khấu truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống văn hóa hôm nay, tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trao truyền tới các thế hệ mai sau.