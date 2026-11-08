Ngọc Sơn đồng hành cùng Michael Lang trong ngày ra mắt ca khúc mới

ANTD.VN - Sau hơn nửa năm ấp ủ, ca sĩ Michael Lang chính thức giới thiệu ca khúc mới mang tên “Thuận buồm xuôi gió” do chính anh sáng tác. Đặc biệt, buổi ra mắt được tổ chức tại một không gian gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp là tỉnh Lâm Đồng, như một cách để nam ca sĩ gửi gắm tình cảm và sự trân trọng đến bà con nông dân.

Đồng hành trong sự kiện này chính là người thầy của anh - danh ca Ngọc Sơn. Sự xuất hiện của nam danh ca thu hút sự quan tâm của khách mời và khán giả. Tại chương trình, Michael Lang trực tiếp thể hiện sáng tác mới, mang đến câu chuyện âm nhạc về niềm tin, hy vọng và ước vọng mùa màng bội thu của người nông dân.

Tình thầy trò bền chặt giữa danh ca Ngọc Sơn và Michael Lang kéo dài gần 3 thập kỷ

Bên cạnh phần trình diễn solo, Michael Lang còn có dịp song ca cùng thầy Ngọc Sơn qua những ca khúc quen thuộc như “Giận hờn”, “Lòng Mẹ 2”, “Đêm yêu đương”… Những màn kết hợp tạo nên không khí gần gũi, ấm áp, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa hai thầy trò trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Tình thầy trò bền chặt giữa danh ca Ngọc Sơn và Michael Lang kéo dài gần 3 thập kỷ. Không chỉ được dìu dắt về chuyên môn âm nhạc, Michael Lang còn nhận được nhiều lời khuyên về cách sống, cách làm nghề và giữ gìn đạo đức của người nghệ sĩ từ người thầy của mình.

Trải qua nhiều năm, mối quan hệ ấy vẫn được duy trì bằng sự trân trọng và tình cảm chân thành. Ngọc Sơn luôn dành sự quan tâm, động viên cho học trò, trong khi Michael Lang cũng xem thầy là người có ảnh hưởng lớn đến hành trình theo đuổi nghệ thuật. Sự đồng hành của cả hai tại buổi ra mắt “Thuận Buồm Xuôi Gió” một lần nữa cho thấy sự gắn kết đặc biệt của tình thầy trò vượt qua khuôn khổ của âm nhạc.

Chia sẻ về sáng tác mới của học trò, danh ca Ngọc Sơn cho biết anh cảm thấy vô cùng tự hào khi Michael Lang tiếp tục mang đến một sản phẩm âm nhạc giàu ý nghĩa. Theo nam danh ca, điều đáng trân trọng ở Michael Lang là không chỉ ca hát phục vụ khán giả trên khắp mọi miền đất nước mà còn biết đưa những câu chuyện đời sống, tình yêu quê hương và hình ảnh người lao động vào âm nhạc.

Ngọc Sơn nhận xét “Thuận buồm xuôi gió” cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tác của Michael Lang. Ca khúc không đơn thuần có giai điệu bắt tai mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia dành cho bà con nông dân. Anh cũng bày tỏ mong muốn tác phẩm được đông đảo khán giả đón nhận, đặc biệt là những người đang ngày ngày gắn bó với ruộng đồng, vườn tược.

Khi được hỏi về khả năng song ca ca khúc này cùng học trò trong thời gian tới, nhất là dịp Tết, Ngọc Sơn cho biết anh hoàn toàn sẵn lòng nếu có cơ hội. Anh kỳ vọng phiên bản song ca sẽ trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, gửi lời chúc bình an, may mắn, mùa màng bội thu và cuộc sống sung túc đến mọi nhà trong năm mới.

Đánh giá về Michael Lang, Ngọc Sơn dành nhiều lời khen cho sự nhiệt huyết, tinh thần học hỏi và tình yêu nghệ thuật của học trò. Dù có công việc kinh doanh riêng, Michael Lang vẫn dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc, đặc biệt là những sáng tác hướng về người nông dân và đời sống xã hội. Nam danh ca mong học trò tiếp tục giữ sự khiêm tốn, đam mê và bản sắc riêng, thay vì trở thành bản sao của người thầy.

Về phía Michael Lang, anh cho biết “Thuận buồm xuôi gió” được hình thành sau hơn nửa năm chắt chiu cảm xúc. Khác với những ca khúc trước đây chủ yếu khắc họa niềm vui được mùa, được giá, sáng tác lần này hướng đến thời điểm người nông dân chuẩn bị bước vào một vụ mùa mới.

Theo Michael Lang, sản xuất nông nghiệp luôn đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, từ thời tiết, thiên nhiên đến biến động giá cả thị trường. Người nông dân không thể biết trước kết quả của vụ mùa tiếp theo, dù đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, công sức và tâm huyết. Vì vậy, bên cạnh điều kiện vật chất, niềm tin và tinh thần lạc quan cũng là nguồn động lực quan trọng giúp họ tiếp tục lao động, sản xuất.

Nam ca sĩ mong muốn ca khúc trở thành lời chúc tốt đẹp, tiếp thêm năng lượng tích cực cho những người làm nông nghiệp trên khắp mọi miền đất nước. Anh kỳ vọng giai điệu “Thuận buồm xuôi gió” có thể vang lên trong thời khắc giao thừa hoặc những ngày đầu năm mới, như lời cầu chúc một năm bình an, thuận lợi và thành công.

MV “Thuận Buồm Xuôi Gió” đã chính thức phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến và kênh YouTube chính thức của Michael Lang, mở đầu cho mùa vụ Đông Xuân 2026-2027. Sau buổi ra mắt, hai thầy trò sẽ tiếp tục có chuyến quảng bá ca khúc và MV mới tại tỉnh Đồng Nai.