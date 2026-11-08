Hành trình đến với giải Nhất “Đấu trường nhạc Việt” của ca sĩ Anh Tư

ANTD.VN - Trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải “Đấu trường nhạc Việt” mùa 4 diễn ra tại Nhà hát VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam, ca sĩ Anh Tư (tên thật Nguyễn Văn Tư) đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, xuất sắc giành giải Nhất dòng nhạc trẻ.

Từ vòng sơ loại, lần lượt vượt qua Top 80 bán kết, Top 30 chung kết và ghi tên mình vào Top 15 chung cuộc, Anh Tư đã khép lại hành trình tranh tài bằng một chiến thắng đáng nhớ. Với nam ca sĩ sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh, đây không chỉ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ mà còn là dấu mốc quan trọng trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Khoảnh khắc vỡ òa và bóng hình gia đình nơi quê nhà

Sau đêm đăng quang, khi ánh đèn sân khấu rực rỡ đã lùi lại phía sau, cuộc sống của Anh Tư trở về với nhịp điệu bình dị thường ngày. Thế nhưng, những cảm xúc đọng lại sau chiến thắng vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Với chàng trai quê Hà Tĩnh, chiếc cúp vô địch không đơn thuần là một danh hiệu, mà còn mở ra những cơ hội mới, đồng thời nhắc nhở anh về trách nhiệm và sự nghiêm túc trên chặng đường nghệ thuật phía trước.

Nhớ lại khoảnh khắc tên mình được xướng lên ở vị trí cao nhất, Anh Tư vẫn không giấu được niềm xúc động. Trong giây phút vỡ òa ấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh không phải ánh hào quang sân khấu hay niềm vui chiến thắng, mà là gia đình, đặc biệt là bố mẹ, những người đã trải qua bao vất vả, hy sinh để anh có thể theo đuổi ước mơ. Những tháng ngày khó khăn, những lần tự nhủ phải cố gắng và không được bỏ cuộc dường như cùng ùa về, khiến niềm vui đăng quang càng trở nên ý nghĩa. Với nam ca sĩ, điều mong mỏi nhất lúc ấy thật giản dị, chỉ là bố mẹ nơi quê nhà có thể mỉm cười tự hào về con trai mình.

﻿Chiến thắng tại "Đấu trường nhạc Việt" là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của nam ca sĩ quê Hà Tĩnh

Đằng sau khoảnh khắc tự hào ấy là một hành trình không ít chông gai. Sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn ở Hà Tĩnh, Anh Tư sớm bộc lộ tình yêu với âm nhạc nhưng không có điều kiện theo học bài bản. Gánh nặng mưu sinh khiến anh phải sớm gác lại việc học, rời quê hương, làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải cuộc sống.

“Có những thời điểm vì cơm áo gạo tiền, tôi phải tạm gác lại đam mê để ưu tiên cho công việc mưu sinh. Thế nhưng, âm nhạc chưa bao giờ thực sự rời khỏi trái tim tôi.” - Anh Tư trải lòng.

Giữa những lo toan thường nhật, nam ca sĩ vẫn âm thầm nuôi dưỡng đam mê, tranh thủ từng cơ hội để được ca hát. Anh luôn tin rằng, chỉ cần kiên trì rèn luyện và không ngừng nỗ lực, sẽ có ngày mình được đứng trên sân khấu lớn bằng chính năng lực của bản thân.

Vượt qua cái bóng "tay ngang" và lòng biết ơn gửi gắm

Tự nhận mình là một "tay ngang" khi bước chân vào sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, Anh Tư không tránh khỏi những bỡ ngỡ và áp lực. So với nhiều thí sinh được đào tạo bài bản từ nhỏ, sự thiếu hụt về nền tảng thanh nhạc và kinh nghiệm biểu diễn là những thử thách không nhỏ đối với anh.

Những ngày tháng ở Hà Nội, với Anh Tư, là quãng thời gian vừa phải lo toan cuộc sống, vừa chắt chiu từng cơ hội để nuôi dưỡng đam mê ca hát. Nam ca sĩ vừa đi làm kiếm sống, vừa tranh thủ từng khoảng thời gian để đến lớp luyện thanh, từng bước trau dồi kỹ năng và bù đắp những thiếu hụt về chuyên môn. Dẫu có những lúc mệt mỏi, vất vả, anh chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhìn lại chặng đường đã qua, nam ca sĩ nhận ra chính những thử thách ấy đã giúp mình trưởng thành hơn và biết trân trọng từng cơ hội có được hôm nay.

Từ một giọng ca không được đào tạo bài bản, Anh Tư từng bước khẳng định bản thân bằng sự kiên trì và nỗ lực

Nhận thức rõ những hạn chế về chuyên môn, Anh Tư chọn cách nỗ lực nhiều hơn để bù đắp những khoảng trống kiến thức và kỹ năng. Sự kiên trì, nghiêm túc ấy cũng giúp anh nhận được sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy giáo - ca sĩ Ngô Tuấn Hiệp. Bên cạnh đó, anh còn có cơ hội tiếp thu những góp ý chuyên môn quý báu từ Hội đồng Giám khảo của cuộc thi như danh ca Giao Linh (Chủ tịch Hội đồng Giám khảo); ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn; Tiến sĩ, ca sĩ Anh Thơ; NSƯT Đăng Thuật; ca sĩ Quế Nương và ca sĩ Phong Du.

Khép lại hành trình tại “Đấu trường nhạc Việt”, Anh Tư dành những tình cảm trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Ban tổ chức đã tạo dựng một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, lành mạnh và giàu tính nhân văn. Với anh, cuộc thi không đơn thuần là nơi để các thí sinh thể hiện khả năng hay tranh tài, mà còn là cơ hội quý giá để những giọng ca trẻ có tiềm năng được bước lên sân khấu lớn, được thử sức trong một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, lắng nghe những nhận xét, góp ý chuyên môn và từng bước khẳng định bản thân. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp anh có thêm hành trang, sự tự tin và động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn.

Anh Tư luôn trân trọng sự dìu dắt, hướng dẫn của thầy giáo - ca sĩ Ngô Tuấn Hiệp trong quá trình rèn luyện thanh nhạc

Trong hành trình trưởng thành ấy, Anh Tư cũng luôn ghi nhớ sự dìu dắt tận tình của thầy giáo - ca sĩ Ngô Tuấn Hiệp, người đã dành nhiều tâm huyết hướng dẫn, chỉ bảo anh từ những kỹ thuật thanh nhạc cho đến cách thể hiện bản thân trên sân khấu. Không chỉ giúp anh từng bước bù đắp những thiếu hụt về nền tảng chuyên môn, người thầy còn truyền thêm bản lĩnh, sự tự tin để anh có thể đứng trước khán giả một cách vững vàng hơn. Với một người từng tự nhận mình là "tay ngang" như Anh Tư, những bài học và kinh nghiệm ấy càng trở nên đáng quý, bởi đó không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là sự nâng đỡ tinh thần trên chặng đường chinh phục đam mê. Nhắc đến người thầy đã đồng hành cùng mình, nam ca sĩ luôn dành sự biết ơn sâu sắc, đồng thời xem những gì được truyền dạy là hành trang quý báu để tiếp tục học hỏi, rèn luyện và bền bỉ với con đường nghệ thuật phía trước.

Không đặt nặng việc phải tạo nên dấu ấn thật nhanh, Anh Tư kỳ vọng khán giả sẽ có cơ hội cảm nhận và nhìn thấy một hình ảnh nghệ thuật chân thực hơn qua từng sản phẩm. Anh hy vọng khi ca khúc đầu tiên chính thức ra mắt, công chúng sẽ nhớ đến một ca sĩ Anh Tư giàu nội lực, sâu sắc, có cá tính và dấu ấn riêng trong lòng những người yêu nhạc.

Hướng tới hình ảnh nghệ thuật chân thành và bền vững

Nam ca sĩ đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên, hướng tới hình ảnh nghệ sĩ chân thành, chỉn chu và có dấu ấn riêng

Chiến thắng tại “Đấu trường nhạc Việt” mùa 4 là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi đam mê ca hát của Anh Tư, nhưng với nam ca sĩ, đó mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài phía trước. Giữa thị trường âm nhạc ngày càng sôi động và có tính cạnh tranh, khi các xu hướng liên tục thay đổi, chàng trai quê Hà Tĩnh không đặt mục tiêu tạo dựng tên tuổi bằng những trào lưu nhất thời mà mong muốn từng bước xây dựng một con đường riêng, vững vàng và bền bỉ. Anh hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ chân thành, chỉn chu, có cá tính riêng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi với khán giả. Thay vì chạy theo thị hiếu nhất thời, Anh Tư muốn chinh phục người nghe bằng chính giọng hát, cảm xúc chân thành và những sản phẩm âm nhạc có giá trị lâu dài.

Với định hướng đó, hiện Anh Tư cùng êkíp đang tích cực chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên, được xem như lời chào sân của anh với công chúng sau dấu mốc tại cuộc thi. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian cân nhắc, tìm kiếm và lựa chọn ca khúc thực sự phù hợp với màu sắc giọng hát cũng như tâm hồn mình. Anh mong muốn mỗi sản phẩm khi đến với khán giả đều được chăm chút kỹ lưỡng, chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn, qua đó thể hiện rõ hơn cá tính và màu sắc âm nhạc mà bản thân đang hướng tới.