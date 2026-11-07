Á quân "Đại sứ Du lịch Trẻ Thế giới" Phùng Thiên Bảo tự tin trên sân khấu Việt

Phùng Thiên Bảo tự tin trình diễn bộ sưu tập “Vệt son sơn hà” của nhà thiết kế Thạch Linh tại Concert Quốc gia ở Thái Nguyên

Ở tuổi học sinh tiểu học, Phùng Thiên Bảo đã có những trải nghiệm đáng nhớ trên sàn diễn thời trang. Cậu bé hiện là học sinh lớp 5A10, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Dù còn nhỏ tuổi, Thiên Bảo đã sớm bộc lộ sự tự tin khi đứng trước đông đảo khán giả, đồng thời được các nhà thiết kế lựa chọn tham gia trình diễn trong những chương trình văn hóa, thời trang.

Danh hiệu Á quân "Đại sứ Du lịch Trẻ Thế giới 2026" (World Junior Tourism Ambassador 2026) là một dấu mốc đáng chú ý trên hành trình hoạt động nghệ thuật của Thiên Bảo. Sau cuộc thi, cậu bé tiếp tục có cơ hội thử sức tại những sân khấu lớn, từng bước tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu.

Mới đây, Thiên Bảo góp mặt tại Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” diễn ra ở Thái Nguyên. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan triển khai. Đây là dịp để mẫu "nhí" đến từ Đắk Lắk thể hiện khả năng trình diễn trong một sự kiện có quy mô lớn, với không gian sân khấu và lượng khán giả khác biệt so với những chương trình thời trang thông thường.

Mẫu thiết kế áo dài của nhà thiết kế Thạch Linh lấy cảm hứng từ hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam

Trong đêm diễn, Thiên Bảo đảm nhận phần trình diễn thuộc bộ sưu tập “Vệt son sơn hà” của nhà thiết kế Thạch Linh. Lấy cảm hứng từ hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam, bộ sưu tập sử dụng ba gam màu đỏ, trắng và vàng làm chủ đạo, kết hợp trên nền những thiết kế áo dài cách điệu cùng áo choàng đỏ nổi bật. Thông qua ngôn ngữ thời trang, các thiết kế hướng đến việc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục có phần tà choàng dài, bồng bềnh, Thiên Bảo vẫn giữ được sự tự tin trong từng bước di chuyển. Cậu bé thể hiện khả năng kiểm soát trang phục, giữ tư thế thẳng và phối hợp biểu cảm phù hợp với tinh thần bộ sưu tập. Khoảnh khắc dang rộng hai tay, để phần áo choàng tạo hiệu ứng trên sân khấu, trở thành điểm nhấn trong phần trình diễn của mẫu "nhí" Đắk Lắk.

Không chỉ chú trọng những bước catwalk, Thiên Bảo còn thể hiện sự chủ động trong cách giao lưu bằng ánh mắt, nụ cười và biểu cảm trước ống kính. Sự hào hứng của một cậu bé đang ở độ tuổi tiểu học hòa cùng tác phong trình diễn tương đối chững chạc đã góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tiết mục. Qua đó, thông điệp về tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc mà bộ sưu tập hướng đến cũng được thể hiện bằng hình ảnh gần gũi, sinh động.

Phùng Thiên Bảo gây ấn tượng với phong thái tự tin khi tham gia các sự kiện văn hóa, thời trang lớn trong nước

Trước khi góp mặt tại chương trình ở Thái Nguyên, vào tháng 10/2026, Thiên Bảo từng đảm nhận vị trí "First face" trình diễn mở màn cho bộ sưu tập “Ngọc Hạc Vương Uyển” của nhà thiết kế Thạch Linh tại "Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội 2026". Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Hồ Gươm, Hà Nội, thu hút hàng nghìn khán giả trong nước và quốc tế.

Khác với không gian biểu diễn trong nhà, sân khấu ngoài trời đặt ra những yêu cầu riêng về khả năng tập trung, kiểm soát bước đi và xử lý trang phục. Đảm nhận vị trí mở màn, Thiên Bảo xuất hiện trong thiết kế áo dài đỏ với họa tiết thêu chim hạc và khóm lúa vàng, kết hợp áo choàng trắng trải dài. Bộ trang phục mang những hình ảnh gần gũi với văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác nhờ sự tương phản giữa hai gam màu đỏ và trắng.

Trong vai trò "First face", Thiên Bảo giữ được sự bình tĩnh khi bước ra sân khấu trước đông đảo người xem. Nụ cười thân thiện, ánh mắt tự tin cùng cách di chuyển và xử lý phần áo choàng đã giúp cậu bé hoàn thành phần mở màn cho bộ sưu tập. Đây cũng là cơ hội để mẫu nhí Đắk Lắk tiếp tục làm quen với áp lực biểu diễn tại những sự kiện có quy mô lớn và yêu cầu cao về sự phối hợp giữa người mẫu, trang phục và không gian sân khấu.

Phùng Thiên Bảo đang từng bước phát huy năng khiếu và khẳng định dấu ấn riêng trong lĩnh vực trình diễn thời trang

Việc liên tiếp xuất hiện tại các chương trình văn hóa, thời trang lớn ở miền Bắc mang đến cho Phùng Thiên Bảo những trải nghiệm đáng nhớ khi vẫn đang là học sinh tiểu học. Sự kết hợp giữa nét hồn nhiên đúng lứa tuổi và thái độ nghiêm túc khi biểu diễn là những yếu tố giúp cậu bé tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích thời trang, đồng thời góp phần giới thiệu những thiết kế mang cảm hứng văn hóa Việt Nam đến với công chúng.