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Trải nghiệm “Bến Kẻ Chợ” xưa bên hồ Gươm

Lam Thanh

ANTD.VN - Không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa mang tên "Tinh hoa hội tụ" chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội). Với thông điệp "Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà", hoạt động tái hiện sinh động huyết mạch giao thương Thăng Long - Kẻ Chợ xưa, nơi các giá trị thủ công truyền thống từ mây tre đan Phú Vinh, thêu tay Đông Cứu đến gốm sứ Bát Tràng...

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