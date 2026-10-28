TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư hơn 13 tỉ USD

ANTD.VN - Từ cảng biển, logistics đến phát triển đô thị và công nghệ cao, 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỉ USD đã được TP.HCM công bố tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Sáng 28-10, trong khuôn khổ phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Đại học Quốc tế và Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link.

Các dự án thuộc nhóm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 13 tỉ USD.

Trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 4,9 tỉ USD, với sự tham gia của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án của các nhà đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026

Dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link tại phường Tân Phước có vốn đầu tư khoảng 770 triệu USD. Cùng lĩnh vực còn có dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6, vốn đầu tư khoảng 66,6 triệu USD.

Trong lĩnh vực logistics, dự án Swift Logistics có vốn đầu tư khoảng 987,4 triệu USD, do Tokgistic đến từ Singapore thực hiện.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, có vốn đầu tư khoảng 2,29 tỉ USD.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế của Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 6,61 tỉ USD.

Bên cạnh các dự án hạ tầng và đô thị, TP.HCM cũng trao quyết định đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, với vốn đăng ký hơn 379 triệu USD.

Dự án có sự tham gia của Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dự án Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables có vốn đăng ký khoảng 23 triệu USD.

Dự án của Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam có vốn đầu tư khoảng 230 triệu USD, tập trung sản xuất kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô.

Dự án của Công ty TNHH Chang Yue Technology (VN) có vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực đúc sắt, thép, kim loại màu và gia công cơ khí.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, Công ty TNHH II-VI Việt Nam thực hiện dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện, với vốn đầu tư khoảng 45 triệu USD.

Dự án của Công ty TNHH ITO Automation Technologies Việt Nam có vốn đầu tư khoảng 8 triệu USD, tập trung sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu.