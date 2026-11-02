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Xe ô tô nhập khẩu từ ASEAN và Trung Quốc tăng mạnh

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V.H

ANTD.VN - Việt Nam đã nhập khẩu 193.220 xe ô tô nguyên chiếc trong 9 tháng năm 2026, trong đó xe từ ASEAN và Trung Quốc chiếm ưu thế.

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Ô tô từ ASEAN và Trung Quốc chiếm ưu thế tại thị trường Việt Nam

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), 9 tháng năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 193.220 chiếc ô tô nguyên chiếc, tổng trị giá đạt hơn 4,46 tỷ USD, tăng 24,7% về lượng và tăng 30,73% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đơn giá nhập khẩu bình quân 9 tháng đạt 23.097 USD/chiếc, tăng 4,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

ASEAN tiếp tục là thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 68,09% về tổng lượng xe nhập khẩu trong 9 tháng năm 2026, đạt 131.559 chiếc với trị giá 2,22 tỷ USD, tăng 18,5% về lượng và 19,36% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Đơn giá nhập khẩu bình quân từ khu vực này duy trì ở mức ổn định 16.893 USD/chiếc.

Trong đó, Indonesia giữ vững vai trò là thị trường cung cấp lớn nhất khối với 80.620 chiếc trong 9 tháng (tăng 35,71% về lượng). Thái Lan xếp thứ hai trong khối với 50.939 chiếc trong 9 tháng (giảm nhẹ 1,31%), đạt kim ngạch 1,06 tỷ USD (tăng 3,51%).

Thị trường Trung Quốc giữ vị thế là nguồn cung lớn thứ hai về lượng và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng quy mô. Trong 9 tháng năm 2026, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 50.986 chiếc với trị giá 1,78 tỷ USD, tăng tương ứng 48,08% về lượng và 57,47% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 26,39% tổng nhập khẩu ô tô của cả nước (mở rộng so với mức tỷ trọng 22,22% của 9 tháng năm 2025).

Đơn giá nhập khẩu bình quân 9 tháng của xe nhập từ Trung Quốc là 34.818 USD/chiếc, tăng 6,34%.

Bên cạnh đó, 9 tháng năm 2026 cũng ghi nhận những biến động lớn ở nhóm các thị trường xe sang và thị trường mới nổi. Đáng chú ý nhất là Ấn Độ với mức tăng cao đột biến 41.250% về lượng và 11.613% về trị giá so với nền thấp của cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9/2026 nhập khẩu ô tô từ thị trường này tăng cao 5.700% về lượng nhưng trị giá lại giảm 29,68% do giá giảm mạnh 98,79%.

Lượng ô tô nhập khẩu từ Nga trong 9 tháng năm 2026 tăng mạnh 119,11% đạt 1.032 chiếc, riêng tháng 9/2026 nhập khẩu từ Nga tăng cao đột biến 14.733% về lượng và 2.512% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Nhập khẩu ô tô 9 tháng từ Hoa Kỳ cũng tăng mạnh 40,06% về lượng (đạt 472 chiếc) và tăng 119,36% về trị giá (đạt 39,23 triệu USD). Ngược lại, nhập khẩu ô tô từ thị trường Hàn Quốc giảm mạnh 71,05%, chỉ đạt 110 chiếc.

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Từ khóa:

#ô tô nhập khẩu #ô tô Trung Quốc

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