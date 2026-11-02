Giá vàng quay đầu phục hồi sau khi "chạm đáy" 1 năm

Mở cửa phiên giao dịch sáng 2/11, giá vàng SJC đồng loạt tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần qua, niêm yết tại 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong 2 phiên cuối tuần trước, kim loại quý này đã mất tới 3,8 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn 999.9 thấp hơn đáng kể so với vàng SJC, song cũng đã phục hồi từ mức thấp cuối tuần trước. Một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến được niêm yết đầu phiên như sau: Nhẫn SJC 132,8 – 136,8 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 134,0 – 138,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 135,0 – 139,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 135,5 – 138,5 triệu đồng/lượng…

Thị trường vàng trong nước lạc quan hơn nhờ vàng thế giới cũng quay đầu đi lên sau khi chạm mức thấp nhất trong một năm trong đợt bán tháo mạnh kéo dài nhiều ngày, với mức giảm tổng cộng 3,7%. Tính đến 9h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay quốc tế đã tăng khoảng 36 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng 0,92%, lên quanh vùng 3.910 USD/ounce.

Tuần trước, giá vàng thế giới liên tiếp đi xuống và rơi xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ neo cao, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng 12/2026; cùng với đà bán tháo của cổ phiếu công nghệ đã dẫn đến các tài sản bị thanh lý trên diện rộng.

Hoạt động mua bắt đáy mạnh mẽ từ các nhà đầu tư dài hạn và người mua tại châu Á sáng nay đã tạm thời chặn thành công đà trượt dốc này, tạo lực đỡ tức thời cho thị trường kim loại quý.

Dù vậy, nhìn vào biểu đồ kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce là một chỉ báo rất quan trọng, cho thấy kim loại quý có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh dài hơn và sâu hơn. Kim loại quý sẽ cần một số dấu hiệu về việc nới lỏng chính sách tiền tệ để lấy lại đà tăng trưởng trước đó.

Trong khi tình hình hiện nay tương đối bất lợi: Thị trường chứng khoán giảm giá; giá các loại hàng hóa cũng giảm, ngoại trừ một số mặt hàng trong lĩnh vực năng lượng; và khả năng Fed tăng lãi suất trước cuối năm gần như chắc chắn sẽ diễn ra.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện dự đoán khoảng 80% khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12/2026.