WinCommerce đạt gần 5.500 điểm bán

Chương trình 12 năm đồng hành, triệu quà tri ân tại hệ thống WinMart

Mạng lưới đạt 5.486 điểm bán, mở rộng hiện diện từ thành thị đến nông thôn

Đại diện WinCommerce cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, WinCommerce mở mới ròng 894 điểm bán, nâng tổng mạng lưới lên 5.486 siêu thị và cửa hàng WinMart, WinMart+ và WiN trên toàn quốc, trên đà hướng mục tiêu mở mới 1.000–1.500 cửa hàng trong cả năm. Doanh thu 9 tháng năm 2026 của WinCommerce đạt 35.767 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước 9 tháng năm 2026 của WinCommerce đạt 670 tỷ đồng, gấp khoảng 2,8 lần cùng kỳ.

WinMart đã đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, trong đó phòng kiểm nghiệm tại Hà Nội và TP.HCM được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025:2017 – tiêu chuẩn quốc tế về năng lực phòng thử nghiệm. Mỗi năm, hệ thống kiểm tra, giám sát 6.000–8.000 mẫu, từ chỉ tiêu vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đến kháng sinh, chất cấm.

WinMart đồng thời hợp tác với các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế như SGS và Eurofins để gia tăng năng lực kiểm tra trên toàn chuỗi. Cả ba hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN đồng loạt được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, ghi nhận những nỗ lực của WinCommerce trong việc phát triển các thương hiệu bán lẻ Việt Nam, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo dựng giá trị bền vững cho người tiêu dùng.

Tháng 10/2026, WinCommerce đưa vào vận hành 8 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ăn uống và tiêu dùng tức thời của các khách hàng trẻ tại khu vực đô thị. Các cửa hàng hiện đang trong giai đoạn vận hành thí điểm, lắng nghe phản hồi của khách hàng và kiểm chứng hiệu quả kinh tế trước khi mở rộng quy mô

Chương trình 12 Fresh Days tại WinMart tập trung ưu đãi cho rau củ quả, trái cây, thịt và thủy hải sản

Ra mắt Hội viên WinX mới, triệu quà tri ân khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN thuộc WinCommerce (công ty thành viên Tập đoàn Masan) triển khai chương trình “12 năm đồng hành – Triệu quà tri ân” từ ngày 29/10 đến 25/11/2026. Đồng thời, ra mắt chương trình Hội viên WinX mới với nhiều quyền lợi thiết thực, giúp người tiêu dùng mua sắm hàng hóa chất lượng với giá tốt, tích lũy thêm ưu đãi và tiết kiệm hơn trong chi tiêu hằng ngày.

Chuỗi hoạt động kết hợp các chương trình khuyến mại, ưu đãi dành riêng cho hội viên và trải nghiệm tại điểm bán, qua đó mở đầu mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Nhiều chương trình như “Mua 1 được 2”, tặng kèm sản phẩm và giảm giá trực tiếp được áp dụng trên các nhóm hàng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình... Với nhóm thực phẩm tươi sống, WinMart tổ chức chương trình “12 Fresh Days” diễn ra từ thứ Sáu đến Chủ nhật trong tháng 11, tập trung ưu đãi cho rau củ quả, trái cây, thịt và thủy hải sản.

Việc duy trì các đợt ưu đãi thực phẩm tươi sống vào cuối tuần cũng giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch mua sắm cho gia đình. Bên cạnh ưu đãi khi mua sắm, hệ thống WinMart tổ chức nhiều hoạt động tại siêu thị như ngày hội sinh nhật, dùng thử sản phẩm và hoạt động tương tác gắn kết khách hàng.

Nhân dịp này, WinMart giới thiệu chương trình Hội viên WinX phiên bản mới với thông điệp “Tiết kiệm hơn, sống tốt hơn”. Chương trình hướng đến việc giúp người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm chất lượng mà vẫn tối ưu chi tiêu hằng ngày thông qua các ưu đãi thiết thực, được duy trì thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào những đợt khuyến mại ngắn hạn.

Theo đó, hội viên WinX được giảm giá trực tiếp đến 20% đối với hơn 500 mặt hàng thiết yếu, trải rộng trên nhiều nhóm sản phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình. Với thực phẩm tươi sống, khách hàng mua rau củ quả WinEco đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P. hoặc Organic và thịt ủ mát MEATDeli công nghệ châu Âu từ hai lần mỗi tuần trở lên được tích điểm 20%, áp dụng ngay từ lần mua đầu tiên.

Đây cũng là hai nhóm sản phẩm gắn trực tiếp với bữa ăn gia đình và có tần suất mua sắm cao. Ngoài các quyền lợi mua sắm thường xuyên, hội viên WinX còn có thể tham gia các chương trình “Lễ hội Mua sắm” được tổ chức định kỳ hai lần mỗi tháng tại WinMart/WinMart+/WiN, với thêm ưu đãi, điểm thưởng và quà tặng từ các thương hiệu lớn.

Với chương trình Hội viên WinX phiên bản mới, mỗi lần mua sắm không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu mà còn mang lại giá trị tích lũy lâu dài, giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn trong chi tiêu và nâng cao chất lượng cuộc sống.