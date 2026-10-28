Hà Nội: Đại biểu đề nghị kiểm soát chi phí, tiến độ triển khai 5 dự án đường sắt đô thị

ANTD.VN - Thảo luận về việc ban hành cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị, đại biểu HĐND TP Hà Nội đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát chi phí đầu tư, phương án huy động vốn và giải pháp đào tạo nhân lực phục vụ triển khai các dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng giải trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, ngày 22-6-2026, thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Đây là dự án quy mô đặc biệt lớn, được triển khai theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, mô hình chưa có tiền lệ áp dụng đối với dự án đường sắt đô thị.

Việc ban hành nghị quyết thí điểm là yêu cầu khách quan, cấp bách nhằm giải quyết các vướng mắc pháp lý liên quan đến mô hình hợp đồng này, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, đáp ứng tiến độ triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa các dự án vào khai thác ngay trong năm 2030.

Do đó, việc xây dựng cơ chế thí điểm đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026, tạo hành lang pháp lý phù hợp là rất cần thiết.

Thảo luận tại kỳ họp về dự thảo Nghị quyết, đại biểu Trần Khánh Hưng (tổ 4) cho biết, vừa qua, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã ký hợp đồng liên quan đến 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14.

Đây là những hợp đồng có quy mô lớn, chưa có tiền lệ, đòi hỏi nguồn vốn thanh toán được bố trí kịp thời, phù hợp tiến độ.

Đại biểu đề nghị UBND TP làm rõ các biện pháp quản lý chi phí đầu tư, kiểm soát tạm ứng và thanh toán, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Giải trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, dự án đường sắt đô thị có quy mô rất lớn, rất khó và chưa có tiền lệ. Theo phương án đang được tính toán, tổng giá trị hợp đồng gần 794.000 tỷ đồng; thành phố dự kiến triển khai khoảng 253,5km đường sắt đô thị trong vòng 5 năm.

Về kiểm soát chi phí, dự thảo nghị quyết đề xuất mức đầu tư tối đa không quá 120 triệu USD/km. Thành phố tham khảo các dự án có công nghệ tương tự, đồng thời tính toán trên cơ sở đồng bộ công nghệ, đoàn tàu và toàn bộ hệ thống. Dự thảo cũng quy định việc xem xét, xử lý khi cơ quan bảo vệ pháp luật hoặc Kiểm toán Nhà nước có ý kiến về giá trị đầu tư.

Đối với việc tạm ứng và thanh toán hợp đồng, nhà thầu phải mở tài khoản tại ngân hàng; việc sử dụng vốn phải đúng mục đích, đúng quy định. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt quá trình thanh toán nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí.

Băn khoăn về vấn đề tuyển dụng nhân lực quản lý, vận hành và bảo dưỡng đường sắt đô thị, trong phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Đặng Thị Huyền cho rằng, nhiều chức danh cần đào tạo từ 12 đến 18 tháng, trong khi mức thu nhập chưa đủ hấp dẫn và cơ sở đào tạo chuyên sâu còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc chậm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ cũng gây khó khăn cho công tác thanh, quyết toán.

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội được giao định biên 1.292 người, hiện có 1.168 người, trong đó 1.068 người đang vận hành các tuyến đường sắt đô thị hiện có. Thành phố đang tham khảo kinh nghiệm của của một số nước để từng bước xây dựng mô hình tổ chức, vận hành phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, do nhiều vị trí cần thời gian đào tạo dài, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu lộ trình đào tạo cán bộ, nhân viên phục vụ các tuyến đường sắt đô thị trong thời gian tới. Thành phố cũng tính toán phương án nâng cao thu nhập, nghiên cứu tăng nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác để tăng sức hấp dẫn đối với người lao động.

Về định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ vận hành, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, UBND TP đã phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ vận hành đường sắt đô thị ngày 15/10, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho công tác thanh, quyết toán.

Sau phần thảo luận, chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND TP tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan để đại biểu có cơ sở nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định.

Theo chủ tọa, đây là nghị quyết có quy mô lớn, tính chất đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị.