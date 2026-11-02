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Thuế TP Hà Nội “cán đích” thu ngân sách cả năm 2026 trong 10 tháng

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Hà Loan

ANTD.VN - Chỉ trong 10 tháng, Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành dự toán pháp lệnh thu năm 2026.

Cụ thể, tổng thu 10 tháng thực hiện của Thuế TP Hà Nội đạt 613.790 tỷ đồng, đạt 100,04% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đạt 610.914 tỷ đồng và thu từ dầu thô đạt 2.876 tỷ đồng.

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Thu ngân sách Thuế TP Hà Nội đã vượt dự toán pháp lệnh năm

Xét theo các khoản thu, thu từ sản xuất kinh doanh thực hiện 264.402 tỷ đồng, bằng 98,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 22,6% so cùng kỳ năm 2025. Các khoản thu đất, nhà thực hiện đạt 112.617 tỷ đồng, bằng 113,1% so với dự toán pháp lệnh, tăng 7,1% so cùng kỳ năm 2025

Các khoản thuế, phí khác (chủ yếu thu từ trung ương) thực hiện 233.895 tỷ đồng, đạt 96,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2025.

Trong 02 tháng cuối năm, Thuế TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp chống thất thu và mở rộng các nguồn thu, phấn đấu đạt tỷ lệ tăng thu cả năm ở mức cao nhất.

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Từ khóa:

#thuế Hà Nội #thu ngân sách

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