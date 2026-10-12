Liên tục đóng cửa, một ngân hàng chỉ còn hơn chục điểm giao dịch

ANTD.VN - SCB liên tục đóng cửa các chi nhánh, phòng giao dịch, thu hẹp mạng lưới khắp cả nước xuống chỉ còn hơn chục điểm giao dịch.

Chỉ trong tháng qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thông báo chấm dứt hoạt động hàng loạt chi nhánh, điểm giao dịch tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Trước đó, trong tháng 8, Ngân hàng này đã đóng cửa khoảng 15 chi nhánh thuộc các tỉnh miền Nam như: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh. Trong tháng 7, hàng loạt chi nhánh miền Bắc và miền Trung cũng đóng cửa tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa…

Tính chung trong vòng 3 tháng trở lại đây, SCB đã đồng loạt đóng cửa gần 40 chi nhánh, điểm giao dịch. Theo công bố trên website SCB, Ngân hàng này chỉ còn hiện diện tại TP.HCM (4 điểm giao dịch), Hà Nội (2 điểm giao dịch), Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh mỗi tỉnh 1 điểm giao dịch.

Trước khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ giữa 2022 sau vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB có gần 240 điểm giao dịch ở 28 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập), trong đó riêng TP.HCM từng có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Ngân hàng bắt đầu đóng cửa mạng lưới từ 2023 và chỉ trong vòng 3 năm, gần 230 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng này đã không còn.

Hồi đầu tháng 6, tại Nghị quyết số 262/NQ-CP, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quyết liệt cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường giám sát, triển khai có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém được kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng SCB.

Về phía SCB, bên cạnh việc tái cơ cấu, thu hẹp mạng lưới, ngân hàng này cũng cho biết đang quyết liệt xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi các khoản nợ liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát.

Ngân hàng đã thành lập bộ phận quản lý độc lập, tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng nhằm xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Trong quá trình xử lý các tài sản có giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp và liên quan đến nhiều bên, SCB đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan ban ngành liên quan, bảo đảm việc xử lý tài sản được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

“Hiện nay, SCB đã tiến hành thu nợ/khắc phục đối với nghĩa vụ nợ thuộc Bản án 157 và Bản án 1125 (hai bản án hình sự liên quan vụ Vạn Thịnh Phát – pv) với tổng số tiền 897 tỷ đồng. Đối với dư nợ tín dụng nằm ngoài 2 bản án nêu trên, SCB đã xử lý, thu hồi hơn 36 nghìn tỷ đồng nợ gốc, lãi và phí” – ngân hàng thông tin.