Bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK

ANTD.VN - Bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của SACOMBANK kể từ ngày 02/11/2026.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng kể từ ngày 02/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và đảm nhiệm cương vị Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị.

SACOMBANK cho biết, việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Đây cũng là cơ sở để Ngân hàng tối ưu nguồn lực, hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững, đồng thời tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, SACOMBANK đạt 5.893 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 73% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 17.517 tỷ đồng, giảm 17,8%, chủ yếu do ngân hàng chủ động thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho khách hàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,3%.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1%, trong khi chi phí hoạt động giảm 19,3%, xuống 9.053 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng tăng gần 6 lần, từ 2.152 tỷ đồng lên 12.848 tỷ đồng, tương đương tăng 497%. Đây là khoản chi phí ghi nhận mức tăng đáng kể trong cơ cấu kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản SACOMBANK đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.347 tỷ đồng, tăng 11,8%, còn tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%.