Thống nhất chủ trương đầu tư xây Tổ hợp thể thao đa năng tại Mỹ Đình

ANTD.VN - Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ bảy HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ bảy HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày, dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình được đề xuất triển khai trên diện tích khoảng 4,88ha thuộc phường Từ Liêm.

Dự án thuộc nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng, gồm hơn 1.418 tỷ đồng chi phí xây dựng, gần 391 tỷ đồng chi phí thiết bị, hơn 271 tỷ đồng chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác, cùng gần 443 tỷ đồng dự phòng.

Theo phương án đề xuất, tổ hợp gồm: Ba hạng mục công trình chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá dành cho vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe, khán đài bố trí bốn mặt, sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi. Công trình đáp ứng yêu cầu thi đấu nhiều môn thể thao như: Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball. Tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 18.315m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 25.738m².

Nhà tập luyện cao 8 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 24.188m², được bố trí theo đặc thù từng bộ môn. Tầng một có bể bơi dự kiến 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 dành cho những môn như: Vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 bố trí không gian tập luyện bóng chuyền, bóng rổ với yêu cầu chiều cao trần lớn.

Đáng chú ý, dự án còn xây dựng ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên. Công trình có tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 41.970m², tích hợp các khu sinh hoạt chung, y tế, phòng họp bộ môn, nhà ăn, căng tin và các không gian phục vụ đời sống vận động viên.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm.

Theo UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn thể thao. Việc đầu tư tổ hợp mới nhằm bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên, đặc biệt đối với các môn thuộc chương trình thi đấu ASIAD và Olympic.

Đối với khu đất thực hiện dự án, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt từ năm 2008 từng xác định chức năng xây dựng khu thể thao khuyết tật, gồm: Sân tennis có mái che với khán đài 3.000 chỗ, nhà ở vận động viên, nhà tập đa năng và nhà ăn. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục đầu tư theo quy hoạch này chưa được triển khai.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến bố trí, chưa bao gồm chi phí dự phòng, khoảng 2.080,299 tỷ đồng; trong đó năm 2026 bố trí 1 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 40 tỷ đồng, giai đoạn 2028-2029 khoảng 1.742 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 297,299 tỷ đồng.