TOP 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 10: Toyota thống trị, Thaco Auto vươn lên mạnh mẽ

ANTD.VN - Sức mua trên thị trường ô tô trong tháng 10 đã chứng kiến sự lao dốc khá mạnh bất chấp nỗ lực đến từ các hãng và đại lý phân phối. Thị trường không ghi nhận tích cực khi doanh số của các hãng trong tháng 10 đều sụt giảm mạnh so với tháng trước đó.

Thậm chí, TOP 10 xe động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng cũng có sự sụt giảm mạnh về doanh số và thay đổi trật tự khi nhiều mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc trở lại, gián tiếp đẩy những cái tên như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger… ra khỏi cuộc đua.

Nếu như tháng 9, dòng xe quốc dân Yaris Cross của Toyota thống trị bảng xếp hạng thì trong tháng 10, Mazda CX-5 đã vượt lên với con số 1.617 xe bán ra, tăng 168 xe so với tháng trước.

Doanh số tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh sức mua toàn thị trường sụt giảm giúp Mazda CX-5 củng cố vị thế trong cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 699 - 869 triệu đồng.

Áp sát vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là dòng xe quốc dân Yaris Cross của Toyota. Kể từ khi ra mắt đến nay, dòng xe này lại trở thành con bài chủ lực, chiến lược của nhà Toyota tại thị trường Việt Nam. Gần như tháng nào cũng nằm trong TOP 10 xe xăng dầu bán chạy nhất.

Mazda CX-5 trong tháng 10 đã bứt phá mạnh mẽ, vượt mặt Toyota để dẫn đầu bảng xếp hạng TOP 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng

Tuy nhiên, trong tháng 10, Yaris Cross chỉ bán ra được 1.327 xe, giảm 472 xe so với tháng trước đó nên đã bị Mazda CX-5 vượt mặt. Toyota Yaris Cross trong tháng 9 bán ra 1.799 xe.

Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 658 - 733 triệu đồng đồng thời đang được giảm từ 50 - 74 triệu đồng với phiên bản hybrid.

Về thứ 3 là dòng KIA Seltos với doanh số 1.273 xe, tăng 121 xe so với tháng trước đó KIA Seltos tiến một mạch từ vị trí thứ sáu lên thứ ba trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10/2026. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của KIA tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 8.382 xe. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, giá bán từ 549 - 689 triệu đồng.

Thêm một dòng xe của nhà Toyota là Innova Cross lọt vào TOP 10 trong tháng này với doanh số bán ra là 1.078 xe, giảm 383 xe so với tháng trước đó đã khiến Innova Cross rơi xuống vị trí thứ tư. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 738 - 960 triệu đồng, đồng thời đang được áp dụng gói ưu đãi trị giá từ 45 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản.

Sự trở lại ngoạn mục của dòng bán tải Toyota Hilux với 941 xe bán ra trong tháng 10

Khá bất ngờ tại bảng xếp hạng tháng 10 là sự trở lại của dòng bán tải Toyota Hilux với doanh số 941 xe, tăng 515 xe so với tháng trước đó, qua đó nâng tổng doanh số sau 10 tháng đã qua của năm 2026 lên 6.628 xe. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối ra thị trường Việt Nam với giá bán từ 640 - 911 triệu đồng

Xếp thứ sáu là thương hiệu xe đến từ Mỹ, Ford Territory với doanh số 924 xe, giảm 361 xe so với tháng 9/2026. Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Kết quả này không chỉ giúp Territory tiếp tục góp mặt trong cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất mà còn trở thành mẫu xe Ford hút khách nhất trong tháng vừa qua. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng.

Cũng đến từ Ford, dòng Everest trong tháng 10 cũng ghi nhận 836 xe bán ra, giảm 240 xe so với tháng trước. Nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá từ Ford cũng như đại lý cùng sức hút từ mẫu mã, công nghệ giúp Ford Everest trụ vững trong TOP 10. Ford Everest có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, công nghệ, vận hành… đây cũng là những yếu tố giúp Everest tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam. Mẫu SUV 7 chỗ này hiện có giá bán từ 1,129 - 1,440 tỷ đồng.

Ford Everest bứt phá mạnh mẽ trong vài tháng trở lại đây, liên tục xuất hiện trong TOP 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng

Một đại diện duy nhất đến từ Hyundai là Creta với doanh số 783 xe, giảm nhẹ 66 xe so với tháng trước. Đáng nói, sau nhiều tháng vắng bóng trong bảng xếp hạng thì sự trở lại của Hyundai Creta đánh dấu sự nỗ lực của hãng cũng như các đại lý khi liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá . Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu xe này đang được HTV áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 84 triệu đồng

Đại diện duy nhất của nhà Mitsubishi còn trụ lại trong bảng xếp hạng là Xforce với 774 xe bán ra, giảm đến 549 xe so với tháng 9 đã đẩy Mitsubishi Xforce rơi xuống áp chót bảng xếp hạng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 605 - 720 triệu đồng, hiện đang được hãng xe Nhật Bản ưu đãi, giảm giá từ 60 - 72 triệu đồng.

Lần đầu tiên, KIA Sonet lọt vào bảng xếp hạng hot trong tháng

Lần đầu tiên trong năm 2026, KIA Sonet góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Doanh số bán Sonet trong tháng 10 vừa qua đạt 774 xe, tăng 121 xe so với tháng trước đó. Mẫu SUV cỡ nhỏ này hiện được THACO AUTO phân phối với giá 450 - 584 triệu đồng.

Bảng xếp hạng 10 cái tên “hot” nhất trong tháng 10 đã chứng kiến sự rời bỏ của Ford Ranger trong khi đó lại có sự bứt phá từ Ford Everest trong vài tháng liên tiếp gần đây.

Đặc biệt, trong vài tháng qua, một số cái tên nhà Mitsubishi đã tỏ ra yếu thế trước một loạt các đối thủ cùng phân khúc khi chỉ còn dòng XForce còn giữ được phong độ nằm trong bảng xếp hạng TOP 10 mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 10.

Nếu như trong tháng 9, Hyundai Tucson vẫn bán ra 1.004 xe, xếp vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng thì trong tháng 10, doanh số dòng xe này đã giảm xuống chỉ còn 761 xe.