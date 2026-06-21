Vườn thú Trung tâm Nepal đóng cửa vì bùng phát dịch cúm gia cầm

ANTD.VN - Vườn thú Trung tâm Nepal tại Thung lũng Kathmandu thông báo đóng cửa từ ngày 20-6 cho đến khi có thông báo mới sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm cúm gia cầm ở chim và động vật trong khuôn viên.

Vườn thú Trung tâm Nepal là địa điểm thu hút khách du lịch

Trong thông báo, Ban quản lý vườn thú cho biết quyết định tạm đóng cửa nhằm "bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân và du khách".

Ông Ganesh Koirala, cán bộ phụ trách thông tin của vườn thú nói rằng nhiều con chim và động vật đã có xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm. "Một số con chim đã chết vì cúm gia cầm", ông Koirala xác nhận.

Toàn bộ vườn thú sẽ được khử trùng trong thời gian đóng cửa. Vườn thú Trung tâm là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của Thung lũng Kathmandu, nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã.

Dù việc lây truyền cúm gia cầm từ người sang người rất hiếm, cơ quan chức năng cảnh báo những người trực tiếp chăm sóc động vật, gia cầm nhiễm bệnh hàng ngày có nguy cơ mắc virus cao hơn.

Người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với chim hoang, không chạm vào chim chết và rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi đến khu vực có gia cầm.

Ca nhiễm đầu tiên trong năm nay được xác nhận ngày 18-3 tại huyện Morang, tỉnh Koshi, miền đông Nepal. Kể từ đó, ít nhất 55 trang trại gia cầm đã bị ảnh hưởng.

Cục Dịch vụ Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Môi trường Nepal cảnh báo: "Số lượng trang trại bị ảnh hưởng ngày càng tăng ở Kathmandu cho thấy động lực lây lan vẫn tiếp diễn và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, giám sát và ứng phó".