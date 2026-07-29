Tổng thống Zelensky: Mỹ ủng hộ Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28-7 đã đạt kết quả tích cực, trong đó Washington nhất trí cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo hình thức hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống MỹTrump tại Nhà Trắng ngày 28-7-2026



Phát biểu trên kênh Fox News sau cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ, ông Zelensky cho biết, Tổng thống Trump đã đồng ý cấp giấy phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot và hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn quốc phòng Mỹ. "Tôi hy vọng chúng tôi sẽ cùng hợp tác sản xuất", ông Zelensky nói.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cũng đăng trên mạng xã hội những bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Ukraine kèm thông điệp: "Nhiều vấn đề đã được thảo luận. Cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp".

Theo một quan chức cấp cao Ukraine, ưu tiên hàng đầu của Kiev hiện nay là mua thêm tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, đồng thời tìm giải pháp khôi phục tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông Zelensky cũng tới Điện Capitol để dự lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và vừa qua đời trong tháng này ở tuổi 71.

Tại Thượng viện Mỹ, ông Zelensky chứng kiến cuộc bỏ phiếu thủ tục đầu tiên đối với dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga do lưỡng đảng bảo trợ. Dự luật đã vượt qua bước bỏ phiếu ban đầu, mở đường cho quá trình xem xét tiếp theo tại Quốc hội.

Phát biểu trên Fox News, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga đang phải chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường.

"Theo ước tính của chúng tôi, Nga đang mất khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Đây là con số rất lớn. Tổng thống Putin không muốn dừng cuộc chiến, nhưng quyền chủ động trên chiến trường hiện không còn nằm trong tay ông ấy" - ông Zelensky nói.

Liên hợp quốc cho biết tháng trước là giai đoạn có số dân thường Ukraine thiệt mạng cao nhất kể từ tháng 4-2022, khi Nga gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc không kích.