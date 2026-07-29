Bà Keiko Fujimori tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru sau chiến thắng sít sao

ANTD.VN - Bà Keiko Fujimori, chính trị gia người Peru gốc Nhật và lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, ngày 28-7 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử hồi tháng 6, mở ra kỳ vọng chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Peru Keiko Fujimori phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 28-7-2026

Bà Keiko Fujimori, 51 tuổi, chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai với cách biệt chưa đến 50.000 phiếu. Bà chính thức trở thành tổng thống thứ 9 của Peru trong vòng một thập niên.

Trong bài phát biểu nhậm chức, bà Fujimori cam kết ưu tiên khôi phục ổn định chính trị, kéo giảm tội phạm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.

An ninh là trọng tâm trong chương trình hành động của tân Tổng thống. Bà tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp tội phạm, tham khảo một số chính sách của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, đồng thời xây dựng một siêu nhà tù theo mô hình Trung tâm giam giữ khủng bố (CECOT) của quốc gia Trung Mỹ này.

Tân Tổng thống cũng cam kết cải tổ hệ thống an sinh xã hội nhằm giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở vùng nông thôn, tăng 15% mức lương tối thiểu, giao quân đội tạm thời đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong các chiến dịch bảo đảm an ninh tại những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó với hiện tượng thời tiết El Nino.

"Tôi muốn không chỉ điều hành đất nước, mà mục tiêu lớn nhất là thu hẹp khoảng cách xã hội đang ảnh hưởng đến hàng triệu người Peru", bà Fujimori nhấn mạnh.

Bà Keiko Fujimori là con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori, người từng lãnh đạo Peru trong thập niên 1990. Ông được ghi nhận đã góp phần ổn định nền kinh tế và đánh bại nhiều tổ chức vũ trang, song cũng bị kết án vì các vi phạm nhân quyền trong thời gian cầm quyền. Ông được ân xá vào cuối năm 2023 và qua đời vào năm 2024.

Mặc dù liên minh của bà Fujimori sẽ nắm khoảng một nửa số ghế tại Thượng viện khóa mới, giúp chính phủ có thêm lợi thế trong điều hành, song bà vẫn phải đối mặt với nhiều sức ép từ phe đối lập.