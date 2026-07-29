Lý do Mỹ cấm nhập khẩu robot hình người sản xuất ở nước ngoài

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-7 quyết định bổ sung robot hình người và robot 4 chân sản xuất ở nước ngoài vào danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia, trong bối cảnh phần lớn robot loại này trên thị trường Mỹ hiện được sản xuất tại Trung Quốc.

Một robot hình người trong phòng thí nghiệm robot tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết các "thiết bị robot tiên tiến" đã được đưa vào danh sách hạn chế, bên cạnh các thiết bị bay không người lái và một số doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei và China Telecom.

Lệnh cấm áp dụng đối với các robot di động có khả năng di chuyển bằng 2 hoặc 4 chân, mô phỏng cách đi lại của con người hoặc động vật.

Theo FCC, quyết định này được đưa ra dựa trên kết luận của nhóm công tác do Nhà Trắng thành lập. Nhóm này cho rằng robot sản xuất ở nước ngoài có thể tạo ra nguy cơ mất an ninh mạng, đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như an toàn của người dân Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ vẫn có quyền cấp miễn trừ trong một số trường hợp.

Hiện nay, robot hình người chủ yếu được sử dụng trong các môi trường công nghiệp khép kín như nhà máy sản xuất ô tô hoặc kho hàng tự động.

Lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các mẫu robot mới, không ảnh hưởng đến những sản phẩm đã được bán hoặc cấp phép lưu hành tại Mỹ. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Ngoài ra, FCC cũng bổ sung bộ biến tần sản xuất ở nước ngoài vào danh sách hạn chế. Đây là thiết bị có chức năng chuyển đổi dòng điện một chiều từ pin hoặc tấm pin năng lượng mặt trời thành dòng điện xoay chiều phục vụ lưới điện.

Hiện nhiều doanh nghiệp Mỹ đang tăng tốc phát triển robot hình người trong nước. Boston Dynamics, Tesla, Figure AI và Agility Robotics đều đã có cơ sở sản xuất tại Mỹ.

Tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy robot tại Mỹ với công suất khoảng 30.000 robot mỗi năm. Tập đoàn này vừa hoàn tất thương vụ mua lại Boston Dynamics.

Tesla cũng dự kiến sớm đưa robot hình người Optimus vào sản xuất tại 2 nhà máy ở Mỹ. Hãng đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu robot mỗi năm tại nhà máy Fremont, bang California và 10 triệu robot mỗi năm tại Austin, bang Texas, dù giai đoạn đầu chủ yếu là hoạt động lắp ráp.

Theo một quan chức chính quyền Mỹ, lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với robot được lắp ráp hoàn chỉnh ở nước ngoài mà còn bao gồm cả các robot lắp ráp tại Mỹ nếu hơn 35% linh kiện được sản xuất ở nước ngoài.