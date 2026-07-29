Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo quốc gia mới

Ông Jay Clayton

Ông Clayton được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống, trong đó toàn bộ các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu phản đối.

Ông Clayton sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người từ chức hồi tháng trước, tiếp quản vị trí lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ trong bối cảnh bộ máy này trải qua nhiều biến động về nhân sự và cắt giảm biên chế.

Việc bổ nhiệm ông Clayton diễn ra khi dư luận lo ngại Tổng thống Trump đang lôi kéo các cơ quan an ninh quốc gia vào nỗ lực khơi lại những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đồng thời đặt nghi vấn về tính minh bạch của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Đầu tháng này, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng, ông Trump công bố một số tài liệu tình báo đã được giải mật và cho rằng chúng cho thấy có sự can thiệp vào bầu cử Mỹ, đồng thời tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "đánh cắp" dù cáo buộc này nhiều lần bị bác bỏ.

Trước khi ông Clayton được phê chuẩn, vị trí Giám đốc Tình báo quốc gia tạm quyền do ông Bill Pulte đảm nhiệm. Ông Pulte, một đồng minh của Tổng thống Trump nhưng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo, đã vấp phải sự chỉ trích từ cả hai đảng.

Trong thời gian giữ cương vị này, ông Pulte tiến hành cắt giảm mạnh nhân sự tại Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia và đưa một số đối thủ chính trị của ông Trump để xem xét truy tố.

Ban đầu, nhiều nghị sĩ Dân chủ coi ông Clayton là lựa chọn phù hợp hơn so với ông Pulte. Tuy nhiên, trong phiên điều trần, ông Clayton từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi liệu cựu Tổng thống Joe Biden có thắng cử năm 2020 hay không, chỉ nói rằng ông Biden đã được "chứng nhận" là người chiến thắng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner cho rằng các nghị sĩ Dân chủ rơi vào tình thế khó xử khi đánh giá ông Clayton tốt hơn người tiền nhiệm nhưng vẫn lo ngại về lập trường của ông.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff nhận định câu trả lời của ông Clayton làm dấy lên nghi ngờ rằng ông có thể không đủ cứng rắn nếu bị yêu cầu sử dụng các cơ quan tình báo để phục vụ mục đích chính trị.

Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa bảo vệ việc bổ nhiệm ông Clayton, cho rằng kinh nghiệm lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán , giao dịch Mỹ và xử lý các vụ án tài chính, an ninh quốc gia giúp ông đủ năng lực dẫn dắt cộng đồng tình báo Mỹ trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.