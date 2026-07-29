Hàn Quốc mạnh tay xử lý tình trạng 'chặt chém' khách du lịch

ANTD.VN - Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi thu giá quá mức trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống và vận tải nhằm bảo vệ du khách và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch nước này.

Khách du lịch mua sắm ở khu Myeong-dong, Seoul, Hàn Quốc

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Chính phủ đã thông qua sửa đổi Nghị định thi hành Luật Xúc tiến Du lịch. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4-8 tới.

Theo quy định, các cơ sở kinh doanh nhà truyền thống Hanok nếu không niêm yết giá hoặc thu phí không đúng theo bảng giá sẽ bị đình chỉ hoạt động 5 ngày ngay từ lần vi phạm đầu tiên, thay vì chỉ bị cảnh cáo như trước.

Các cơ sở lưu trú dành cho khách nước ngoài tại khu vực đô thị, vốn trước đây không bắt buộc phải niêm yết và tuân thủ bảng giá, cũng sẽ phải thực hiện quy định này.

Đối với các cơ sở lưu trú thông thường, Hàn Quốc đã áp dụng quy định tương tự từ giữa tháng 7-2026. Theo quy định mới, lần vi phạm thứ hai và thứ ba sẽ bị đình chỉ kinh doanh lần lượt 10 ngày và 20 ngày, tăng so với mức 7 ngày và 15 ngày trước đây.

Lĩnh vực vận tải cũng được siết chặt. Tài xế taxi thu giá quá mức sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề 30 ngày ngay từ lần vi phạm đầu tiên, thay vì chỉ bị cảnh cáo như trước. Nếu tái phạm lần hai, thời gian đình chỉ sẽ tăng lên 60 ngày; vi phạm lần thứ ba sẽ bị thu hồi giấy phép.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm ngăn chặn các hành vi thiếu minh bạch trong ngành du lịch, trong đó có việc xử lý các cơ sở kinh doanh tự ý hủy đặt chỗ của khách mà không có lý do chính đáng.