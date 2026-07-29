‘Mưa’ tên lửa và UAV Iran bào mòn kho đạn phòng không của Mỹ

ANTD.VN - Các cuộc giao tranh liên tiếp với Iran đã khiến kho dự trữ tên lửa đánh chặn tiên tiến của quân đội Mỹ tiếp tục suy giảm đáng kể, làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ nếu xung đột bùng phát trở lại.

Bệ phóng tên lửa Patriot di động của quân đội Mỹ

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố ngày 28-7 nhận định, lượng tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD còn lại đã giảm mạnh, buộc Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông có thể phải sử dụng các hệ thống phòng không một cách thận trọng hơn để tiết kiệm đạn dược.

Tên lửa Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông (ẢNH: REUTERS)

Ông Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ và hiện là cố vấn cấp cao của CSIS, cho rằng tỷ lệ đánh chặn thành công có thể chỉ giảm nhẹ, nhưng vẫn làm tăng rủi ro đối với lực lượng Mỹ.

Tình trạng suy giảm kho vũ khí chính xác cao đã trở thành một trong những vấn đề nổi cộm của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa Mỹ và Iran, cùng với những lo ngại về thương vong của binh sĩ Mỹ, giá nhiên liệu tăng và gánh nặng ngân sách quốc phòng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine (Ảnh: AFP)

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã cảnh báo Tổng thống Trump rằng tình trạng kho dự trữ đạn dược có thể ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc bác bỏ những lo ngại về việc năng lực quân sự bị suy giảm. Người phát ngôn Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn sở hữu đầy đủ năng lực để thực hiện mọi nhiệm vụ theo quyết định của Tổng thống và vẫn duy trì một kho vũ khí đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: NBC)

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cuộc xung đột với Iran đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD. Lầu Năm Góc đang đề nghị Quốc hội cấp 67 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ quân sự, trong đó có các tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD.

CSIS ước tính số tên lửa Patriot của Mỹ đã giảm từ khoảng 2.330 quả trước khi xung đột nổ ra xuống còn 759-827 quả hiện nay, tương đương mức sụt giảm ít nhất 65%. Trong khi đó, kho tên lửa THAAD giảm từ 452 quả xuống còn khoảng 234-278 quả, thấp hơn ít nhất 38% so với trước chiến sự.

Hệ thống phòng thủ THAAD (Ảnh: Reuters).

Theo ông Cancian, lượng tên lửa giảm có thể buộc quân đội Mỹ phải điều chỉnh chiến thuật đánh chặn. Thay vì phóng nhiều tên lửa để đảm bảo tiêu diệt mục tiêu, lực lượng phòng không có thể giảm số lượng tên lửa sử dụng cho mỗi lần đánh chặn nhằm tiết kiệm đạn dược.

Trong một số trường hợp, nếu tên lửa đối phương được đánh giá không đe dọa đến người dân hoặc cơ sở hạ tầng, quân đội Mỹ thậm chí có thể không triển khai đánh chặn để bảo toàn kho dự trữ.