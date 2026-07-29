Hàng trăm người thương vong trong trận động đất cực mạnh ở Nhật Bản

ANTD.VN - Ít nhất 13 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền Nam Nhật Bản hôm 28-7. Động đất cũng làm hàng trăm người khác bị thương và gây mất điện, mất nước cho hàng chục nghìn người.

Một ống khói bị đổ sập tại nhà máy giấy ở Yatsushiro. Ảnh: Kyodo/Reuters

Số người thương vong nêu trên đã được công bố vào sáng 29-7 sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter làm rung chuyển tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết: “Vẫn còn nhiều người đang chờ được giải cứu, và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm và giải cứu càng nhiều người càng tốt”.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát tại các địa điểm quan trọng, bao gồm nhà máy giấy ở Yatsushiro, nơi một ống khói bị đổ sập. Hai công nhân đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, 9 người khác vẫn mất tích.

Một vụ nổ đã được ghi nhận tại trung tâm mua sắm Aeon, nơi có khoảng 200 cửa hàng, tại tỉnh Kumamoto ngay sau trận động đất và đoạn video dường như cho thấy phần phía trên của tòa nhà chính bị xé toạc và sập một phần. Hai phụ nữ ở độ tuổi 20 đã được xác nhận thiệt mạng, và 1 người khác được cho là bị ngừng tim.

Một phát ngôn viên của Aeon cho biết khách hàng và nhân viên đã được sơ tán sau trận động đất ban đầu và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Một quan chức Chính phủ Nhật nói với các phóng viên rằng Aeon Kumamoto đã báo cáo về một vụ rò rỉ khí gas, mặc dù nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết quân đội nước này đã huy động 3.600 nhân viên tham gia các hoạt động cứu trợ thảm họa và cử 20 máy bay để đánh giá thiệt hại từ trên không. Hàng trăm nhân viên cứu hộ từ các tỉnh lân cận đã đến những khu vực bị ảnh hưởng vào tối 28-7.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân tại một trung tâm thương mại ở Kumamoto. Ảnh: Reuters

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo rằng các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất sẽ vẫn có nguy cơ xảy ra thêm các trận động đất mạnh và sạt lở đất trong khoảng 1 tuần vì trận động đất nêu trên đang kích hoạt hoạt động địa chấn trong khu vực. Đến sáng 29-7, hơn 60 dư chấn đã được ghi nhận, với cường độ từ 1 đến 4 độ richter, theo cơ quan này. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ngay sau trận động đất, nhưng được dỡ bỏ trong vòng 2 giờ.

Gần 50.000 hộ gia đình bị mất điện vào cuối ngày 28-7, cùng với 140.000 hộ gia đình không có nước. Hơn 350 người đã được điều trị tại các bệnh viện địa phương, nhiều bệnh viện bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện, mất nước và hư hỏng thiết bị y tế. Cơ quan quản lý thảm họa cho biết khoảng 300.000 người đã được hướng dẫn đến các trung tâm sơ tán.

Công ty đường sắt khu vực JR Kyushu đã tạm ngừng dịch vụ vào ngày 28-7, bao gồm các chuyến tàu cao tốc. Sân bay Kumamoto cũng đóng cửa đường băng khi các hãng hàng không chuyển hướng và hủy chuyến bay.

Các nhà mạng viễn thông KDDI và NTT Docomo cho biết dịch vụ điện thoại di động của hãng bị gián đoạn do thiếu điện và sự cố đường dây truyền tải. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản thông báo không có sự cố bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.

Nhật Bản, nằm dọc theo “vành đai lửa” gồm các núi lửa và rãnh đại dương ở lưu vực Thái Bình Dương, là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới. Quốc gia này chiếm khoảng 20% ​​số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6 độ richter trở lên.

Trước đó, vào năm 2016, Kumamoto hứng chịu 2 trận động đất kinh hoàng - một trận động đất có cường độ 6,5 độ richter, tiếp theo là trận động đất có cường độ 7,3 độ richter xảy ra 2 ngày sau đó - khiến 273 người thiệt mạng và hơn 2.800 người khác bị thương.