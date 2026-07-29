Nga truy nã người sáng lập Telegram Pavel Durov với cáo buộc hỗ trợ khủng bố

ANTD.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29-7 thông báo đã khởi tố nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov với cáo buộc hỗ trợ khủng bố, đồng thời đưa ông vào danh sách truy nã quốc tế.

Người sáng lập Telegram Pavel Durov

Theo FSB, ban điều hành Telegram đã không gỡ bỏ "nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot" bị cho là được các cơ quan tình báo Ukraine cùng các tổ chức khủng bố và cực đoan sử dụng để lên kế hoạch và điều phối các hoạt động phá hoại, khủng bố, giết người hàng loạt và lừa đảo mạng tại Nga, gây thương vong cho nhiều người.

Cơ quan này cũng cáo buộc các cơ quan an ninh Ukraine đã lợi dụng một chatbot hẹn hò phổ biến trên Telegram để tiếp cận, lôi kéo công dân Nga tham gia các hoạt động phá hoại và khủng bố.

Theo FSB, kể từ tháng 7-2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ 46 người từ 12-22 tuổi, bị nghi liên quan đến hoạt động này.

Nếu bị kết án, ông Durov có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân theo luật pháp Nga.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022, Matxcơva đã tăng cường các biện pháp quản lý không gian mạng thông qua việc ban hành các quy định nghiêm ngặt, chặn hoặc hạn chế nhiều nền tảng trực tuyến không tuân thủ yêu cầu của chính quyền.

Năm 2024, ông Pavel Durov từng bị bắt tại Paris, Pháp trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Telegram bị lợi dụng cho các hoạt động phạm pháp, bao gồm buôn bán ma túy và phát tán hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Tỷ phú gốc Nga Pavel Durov, hiện đang sinh sống tại Dubai, đã cùng anh trai Nikolai xây dựng ứng dụng nhắn tin Telegram và ra mắt vào năm 2013. Hiện nay, nền tảng này có hơn một tỷ người dùng.