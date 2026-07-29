Mỹ và Saudi Arabia phối hợp không kích lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq

ANTD.VN - Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 28-7, máy bay chiến đấu của Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào những địa điểm được cho là do lực lượng dân quân thân Iran điều hành trên khắp miền Đông Iraq.

Ảnh minh họa: EPA

CENTCOM thông báo máy bay chiến đấu của Mỹ và Saudi Arabia đã nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở hậu cần và vũ khí thuộc các nhóm được cho là do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo.

“Ngày 28-7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ và lực lượng vũ trang Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác ở Iraq, nhằm vào các phần tử khủng bố liên kết với Iran mà lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chỉ đạo tấn công lực lượng Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia”, CENTCOM cho biết.

Washington tuyên bố, chiến dịch này được phát động để đáp trả hơn 30 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do IRGC chỉ đạo trong 72 giờ trước đó. Washington cho biết các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đã không thành công, nhưng không cung cấp bằng chứng liên quan đến việc các nhóm Iraq bị nhắm mục tiêu trong các cuộc không kích hoặc xác định tên của những nhóm vũ trang này.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hậu quả của một cuộc không kích vào căn cứ của lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) ở tỉnh Wasit của Iraq. Truyền thông Iraq cũng đưa tin về nhiều vụ nổ ở các khu vực Al-Deir và Al-Haritha thuộc tỉnh Basra phía Nam nước này, song vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại và thương vong.

Chiến dịch không kích phối hợp diễn ra trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Saudi Arabia và các lực lượng liên minh với Iran trong khu vực.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tấn công các địa điểm quân sự được cho là của lực lượng Houthi ở tỉnh Hodeidah của Yemen vào ngày 25-7 sau khi nhóm này tấn công các tàu thuộc sở hữu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ và tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với vương quốc này.

Ngay sau các cuộc không kích của Saudi Arabia, thành phố công nghiệp Jazan được cho là mục tiêu trong cuộc trả đũa của lực lượng Houthi, với đám cháy lớn bùng phát tại một cơ sở do công ty dầu khí nhà nước Aramco điều hành. Lực lượng Houthi cũng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia, trong đó có 1 tàu bốc cháy, chiếc còn lại bị hư hại nhẹ phần thân tàu.