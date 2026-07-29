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Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội sau động đất ở Nhật Bản

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Thông tin giả về trận động đất mạnh hôm 28-7 ở khu vực Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, đang lan truyền trên mạng xã hội.

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Ảnh: NHK

Cụ thể, trên nền tảng X, những hình ảnh về thiệt hại từ các trận động đất trong quá khứ đã được đăng lại, nói rằng đó là hình ảnh trận động đất hôm 28-7-2026. Các bài khác với nội dung nói rằng nguyên nhân động đất là nhân tạo mà không có một cơ sở khoa học nào.

Một bài đăng khác có tới trên 3 triệu lượt xem, với nội dung rằng đây là trận động đất đã được dự đoán. Bài viết này xuất hiện trên một tài khoản hầu như ngày nào cũng đăng dự đoán động đất một cách vô căn cứ.

Có tin giả nói rằng sau động đất, một con sư tử đã trốn thoát khỏi sở thú cùng với hình ảnh con sư tử chụp ở nước ngoài. Bài đăng này sau đó đã bị xóa.

Một bài viết tương tự đã xuất hiện sau những trận động đất lớn ở tỉnh Kumamoto vào năm 2016. Người đăng bài này 10 năm trước đã bị bắt vì bị nghi tội cản trở kinh doanh bằng thủ đoạn gian dối.

Thông tin giả có thể ảnh hưởng đến nỗ lực cứu trợ thảm họa. Người dân được khuyến cáo nên tìm hiểu thông tin do các cơ quan chức năng đưa ra.

Theo NHK

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Từ khóa:

#mạng xã hội #động đất ở Nhật

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