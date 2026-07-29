Tinh hoa phi công thử nghiệm (3): Những người đánh cược mạng sống để mở đường vào không gian

ANTD.VN -Khi Chuck Yeager phá vỡ bức tường âm thanh năm 1947, nhiều người tin rằng thử thách lớn nhất của ngành hàng không đã kết thúc. Nhưng với các phi công thử nghiệm, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Thập niên 1950-1960 mở ra cuộc đua còn khốc liệt hơn: bay nhanh gấp hai, ba, rồi năm lần tốc độ âm thanh; vươn lên rìa không gian; điều khiển những chiếc máy bay chưa từng có tiền lệ. Đằng sau mỗi kỷ lục là những con người chấp nhận đặt sinh mạng lên bàn cân để mở đường cho kỷ nguyên hàng không và vũ trụ hiện đại.