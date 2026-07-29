Uganda tuyên bố hết dịch Ebola, Congo vẫn đối mặt dịch bệnh nghiêm trọng

ANTD.VN - Uganda ngày 28-7 tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola sau khi bệnh nhân cuối cùng được xuất viện hơn một tháng trước. Tuy nhiên, quốc gia láng giềng CHDC Congo vẫn đang chật vật ứng phó với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt tại cơ sở y tế tạm thời ở cửa khẩu Mpondwe, biên giới giữa Uganda và Congo

Bộ Y tế Uganda cho biết nước này không ghi nhận ca lây nhiễm mới sau khi bệnh nhân Ebola cuối cùng được xuất viện vào ngày 16-6. Sau 42 ngày - tương đương 2 chu kỳ ủ bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Uganda đủ điều kiện tuyên bố hết dịch.

Theo cơ quan y tế Uganda, đợt bùng phát năm 2026 bắt nguồn từ các ca bệnh xâm nhập từ tỉnh Ituri của Congo, khu vực giáp biên giới Uganda. Những trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại Uganda là công dân Congo sang nước này điều trị trước khi được xác định nhiễm virus Ebola.

Từ khi dịch bùng phát đến nay, Uganda ghi nhận tổng cộng 20 ca mắc, trong đó không có dấu hiệu cho thấy virus tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế Uganda cho biết toàn bộ những người tiếp xúc với bệnh nhân đều được cách ly và theo dõi trong 21 ngày theo quy định mà không phát hiện thêm ca mắc mới. Hệ thống giám sát tăng cường cũng không ghi nhận bất kỳ chuỗi lây truyền nào trong cộng đồng.

Trung tâm điều trị bệnh nhân Ebola tại bệnh viện Bunia, tỉnh Ituri, Congo ngày 22-7-2026

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên hồi tháng 5, Chính phủ Uganda đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như kêu gọi người dân không bắt tay, hoãn lễ hành hương thường niên thu hút hàng nghìn người từ Congo và nhiều quốc gia khác, đồng thời tạm dừng các tuyến vận tải công cộng và các chuyến bay giữa Uganda và Congo.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Congo vẫn diễn biến rất phức tạp. Theo Bộ Y tế nước này, số ca mắc Ebola đã tăng lên 3.262 trường hợp, trong đó 1.437 người tử vong. Giới chức y tế nhận định đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại Congo.

Các chuyên gia cảnh báo tổng số ca mắc trong đợt dịch hiện nay nhiều khả năng sẽ sớm vượt qua đợt bùng phát nghiêm trọng trước đây tại Congo, từng kéo dài 2 năm. Hiện đợt dịch mới chỉ diễn ra khoảng 10 tuần.

Việc kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn khi lực lượng y tế không thể tiếp cận một số khu vực do mất an ninh, trong khi nhiều nhóm cứu trợ phải rút khỏi hiện trường sau các vụ tấn công của người dân quá khích và các nhóm vũ trang.

Đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo Ebola gây ra - loại virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. WHO đã xếp đợt bùng phát dịch tại khu vực là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu.