Tiêm kích MiG-29 Ukraine rơi khi đang phóng tên lửa đánh chặn mục tiêu Nga

Bộ tư lệnh Không quân Ukraine ngày 10/8 thông báo một tiêm kích MiG-29 bị rơi khi đang đánh chặn các mục tiêu đường không trên bầu trời tỉnh Odessa. Phi công đã phóng dù thành công và được đưa tới cơ sở y tế, trong khi nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Video do người dân địa phương ghi lại cho thấy chiếc tiêm kích bốc khói rồi xoay vòng, rơi tự do.



Không quân Ukraine cho biết một “tình huống khẩn cấp” xảy ra khi MiG-29 đang phóng tên lửa đối không. Chiếc tiêm kích mất kiểm soát sau sự cố. Phi công cố gắng cứu máy bay nhưng không thành công, buộc phải sử dụng ghế phóng để thoát khỏi phi cơ.

Fighter Bomber, tài khoản mạng xã hội của một phi công tiêm kích Nga, nhận định chiếc MiG-29 có thể đã trúng tên lửa. Tài khoản này thậm chí còn nêu ra khả năng đây là một vụ bắn nhầm đồng đội, nhưng nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác định.

Tiêm kích MiG-29 Ukraine rơi

Cùng ngày, Không quân Ukraine cũng cho biết Nga đã sử dụng 1 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69, 3 tên lửa hành trình lai máy bay không người lái Banderol và 126 UAV trong cuộc tập kích. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 tên lửa Banderol và 92 UAV tại nhiều khu vực.

MiG-29 được Liên Xô phát triển từ thập niên 1970 và đưa vào biên chế tháng 8/1983. Hơn 1.600 chiếc đã được sản xuất. Phiên bản nguyên bản có 7 giá treo vũ khí, có thể mang tên lửa đối không tầm trung R-27, tên lửa tầm ngắn R-73 cùng bom, rocket và thùng dầu phụ.

Ukraine thừa hưởng 240 chiếc MiG-29 từ Liên Xô và tiếp nhận thêm nhiều máy bay từ các nước NATO sau khi xung đột Đông Âu bùng phát. Các tiêm kích này thường được sử dụng để đối phó UAV và tên lửa hành trình Nga, đồng thời một số chiếc được cải tiến để sử dụng tên lửa và bom lượn do phương Tây viện trợ.

Trang Oryx ước tính ít nhất 36 MiG-29 Ukraine đã bị phá hủy kể từ đầu xung đột. Con số thực tế có thể cao hơn vì trang này chỉ ghi nhận các tổn thất có hình ảnh xác minh. Tính đến năm 2025, Ukraine được cho là còn 53 MiG-29, nhưng chưa rõ bao nhiêu chiếc đủ khả năng hoạt động.