Mỹ: Người mẹ đổ lỗi cho vaccine khiến 2 con tử vong bị truy tố tội giết người

ANTD.VN - Một phụ nữ tại bang Idaho, Mỹ vốn nổi tiếng trong cộng đồng bài vaccine sau khi tuyên bố 2 con song sinh của mình tử vong do tiêm chủng, vừa bị khởi tố với tội danh giết người.

Andrea Shaw bị cáo buộc giết hại 2 đứa con song sinh của chính mình

Kết quả điều tra vạch trần sự thật kinh hoàng: hai đứa trẻ song sinh tử vong do bị chính người mẹ bóp nghẹt thở.

Andrea Shaw, 23 tuổi đã bị truy tố hai tội danh giết người cấp độ một vào ngày 29-6. Cảnh sát thành phố Boise đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng này vào ngày 1-7.

Hiện Shaw đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh lên tới 2 triệu USD và phải đối mặt với mức án tù chung thân hoặc án tử hình nếu bị kết tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 14-7 tới.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 5-2025, Shaw đã ra tay sát hại hai đứa con song sinh mới 18 tháng tuổi của mình. Ngay sau khi gây án, người mẹ này đã xuất hiện trên một chương trình phát trực tuyến của Children’s Health Defense - một tổ chức bài vaccine tại Mỹ.

Shaw khóc lóc nói rằng phát hiện các con chết bất thường trong phòng ngủ chỉ vài ngày sau khi được tiêm phòng cúm và các bệnh nhi khoa khác. "Chúng được tiêm cùng một lúc và sau đó bị bệnh rồi qua đời", Shaw nói trong chương trình.

Tổ chức bài vaccine Children’s Health Defense vốn do Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ đương nhiệm, ông Robert F. Kennedy Jr sáng lập và làm chủ tịch.

Ông Kennedy đã từ chức vào tháng 12-2024 để tham gia vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Các chuyên gia y tế quốc tế khẳng định các loại vaccine mà cặp song sinh đã tiêm, gồm vaccine viêm gan A, cúm và DTaP đều tuyệt đối an toàn, hiệu quả và được kiểm chứng khoa học nghiêm ngặt.

Bất chấp việc cuộc điều tra đang diễn ra, tổ chức Children’s Health Defense đã biến Andrea Shaw thành nguyên đơn chủ chốt trong một vụ kiện liên bang nhắm vào Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) vào tháng 1-2026.

Vụ kiện cáo buộc AAP tội gian lận, lừa gạt các gia đình Mỹ về mức độ an toàn của tiêm chủng trẻ em trong nhiều thập kỷ.

Trong đơn kiện, Shaw là "một người mẹ đau khổ "có các con tử vong sau khi tiêm chủng định kỳ theo hướng dẫn của AAP.

AAP đã gửi văn bản yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện vô căn cứ này, chỉ trích đây là chiến dịch truyền thông bẩn chống lại các chính sách y tế dựa trên cơ sở khoa học.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm giới y khoa Mỹ đang bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước các chính sách y tế.

Đầu năm nay, các quan chức y tế Mỹ dưới sự ảnh hưởng của Bộ trưởng Kennedy đã bất ngờ đưa ra những thay đổi sâu rộng đối với hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ em, loại bỏ một loạt khuyến nghị tiêm chủng phổ cập.

Tuy nhiên, vào tháng 3-2026, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết ngăn chặn khẩn cấp các thay đổi chính sách này, khẳng định ông Kennedy đã vi phạm nghiêm trọng các quy trình liên bang khi cố tình cải tổ ủy ban cố vấn vaccine theo ý mình.