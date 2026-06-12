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22 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong vụ trực thăng Mi-17 rơi ở Kashmir

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Ít nhất 22 quân nhân Pakistan, trong đó có 1 đại tá và 2 thiếu tướng, đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng quân sự Mi-17 bị rơi tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát hôm 10-6.

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Khói bốc lên từ địa điểm máy bay trực thăng Mi-17 gặp nạn

Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất của Pakistan trong những năm gần đây.

Theo các nguồn tin an ninh, vụ tai nạn xảy ra gần huyện Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Azad Kashmir - phần lãnh thổ do Pakistan quản lý ở Kashmir.

Chiếc trực thăng vận tải Mi-17 của Lục quân Pakistan gặp nạn trong quá trình cất cánh. Trên máy bay có tổng cộng 22 người, toàn bộ đều thiệt mạng tại chỗ. Các nạn nhân gồm 1 đại tá, 2 thiếu tướng và 19 binh sĩ.

Cục quan hệ công chúng liên quân Pakistan (ISPR) cho hay chiếc trực thăng bị rơi trong quá trình cất cánh do lỗi kỹ thuật. ISPR đã thành lập hội đồng điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn

Mi-17 là dòng trực thăng vận tải đa năng do Nga sản xuất, được quân đội Pakistan sử dụng rộng rãi để vận chuyển quân, hàng hóa và cứu hộ ở vùng núi Kashmir địa hình phức tạp.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Pakistan #Trực thăng rơi

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