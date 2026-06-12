Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã bất ngờ đệ đơn từ chức ngày 11-6-2026, cáo buộc Thủ tướng Keir Starmer và Bộ Tài chính không sẵn sàng cấp đủ ngân sách quốc phòng trong bối cảnh đe dọa an ninh gia tăng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng John Healey tháng 10-2025

Bức thư từ chức dài 4 trang ông Healey đăng công khai trên trang mạng X cho thấy mâu thuẫn sâu sắc trong Chính phủ của Thủ tướng Starmer.

Trong thư gửi ông Starmer, ông Healey phàn nàn rằng Thủ tướng "không có khả năng, và Bộ Tài chính cũng không sẵn sàng cam kết nguồn lực cần thiết cho những cải cách sâu rộng mà ông muốn thực hiện và để nâng mức chi lên 3% GDP vào năm 2030 nhằm đáp ứng nghĩa vụ của Anh đối với NATO.

"Ông đã không thể, và Bộ Tài chính thì không sẵn sàng, cam kết nguồn lực mà quốc gia cần để bảo vệ đất nước vào thời điểm đe dọa đang gia tăng" - ông Healey viết.

Ông Healey nói rằng kế hoạch đầu tư quốc phòng mà chính phủ chuẩn bị công bố kém xa mức cần thiết vào thời điểm nguy hiểm này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh viện dẫn vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và sự căng thẳng ngày càng gia tăng mà các thành viên châu Âu trong NATO đang phải đối mặt trong bối cảnh nghi ngờ về cam kết của Washington là những yếu tố cần thiết để tăng ngân sách quân sự.

Theo ông Haley, ông từ chức để phản đối ngân sách quân sự vừa được công bố đầu tuần này. Ông cho rằng ngân sách bị "thiếu hụt nghiêm trọng so với cần thiết" để Bộ Quốc phòng có thể triển khai lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu.

Thực chất mâu thuẫn đã âm ỉ từ cuối năm 2025. Quân đội yêu cầu chi thêm 28 tỷ bảng trong 4 năm, nhưng Bộ Tài chính Anh chỉ duyệt khoảng 13,5 tỷ bảng, thấp hơn cả mức 18 tỷ bảng từng cân nhắc.

Ông Healey từng cam kết với ông Starmer không yêu cầu tăng ngân sách thêm trong nhiệm kỳ này, nếu chi tiêu quốc phòng đạt 2,5% GDP từ 2-2025. 9 tháng sau, ông và Tổng Tham mưu trưởng Richard Knighton buộc phải thừa nhận Bộ Quốc phòng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng. Điều này khiến ông Starmer "vô cùng tức giận".

Tuy nhiên, ông Healey liệt kê hàng loạt nhiệm vụ đang đè nặng lên quân đội Anh như dẫn đầu sứ mệnh eo biển Hormuz, xung đột Trung Đông leo thang, chỉ huy sứ mệnh an ninh Bắc cực của NATO, hỗ trợ Ukraine tăng cường, và xác nhận Anh sẽ hiện diện ở Ukraine sau ngừng bắn.

"Chúng ta đang tranh thủ khi Mỹ xoay trục khỏi châu Âu, trong khi chiến tranh Mỹ -Israel với Iran đã phơi bày việc hải quân Anh không thể lập tức điều chiến hạm tối tân tới khu vực" - ông Healey nhấn mạnh.

Ông Healey là Bộ trưởng thứ 4 rời Nội các của Thủ tướng Starmer, và là người thứ 2 từ chức vì bất đồng chính sách sau Bộ trưởng Y tế Wes Streeting hồi tháng 5 vừa qua.