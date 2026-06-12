Ông Trump hủy bỏ kế hoạch ném bom Iran

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ các cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran. Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump một lần nữa đe dọa sẽ tấn công Iran “rất mạnh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social vào ngày 11-6, ông Trump cho biết “các cuộc tấn công và ném bom theo kế hoạch” đã bị hủy bỏ do các cuộc đàm phán “được đưa lên cấp cao nhất của giới lãnh đạo Iran và được chấp thuận”.

Tổng thống Mỹ nói rằng “các cuộc thảo luận và những điểm cuối cùng” đã được tất cả các bên liên quan đồng ý, bao gồm Mỹ, Israel, Arập Xê-út và một số quốc gia khác trong khu vực. Việc phong tỏa hải quân do Mỹ dẫn đầu đối với các cảng của Iran ở eo biển Hormuz “sẽ vẫn được duy trì đầy đủ”, ông Trump nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ giáng một đòn “rất mạnh” vào Iran “tối nay” và “vào một thời điểm nào đó” sẽ tìm cách kiểm soát đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác.

Trong khi đó, Iran chưa xác nhận hay bình luận về bất kỳ thỏa thuận nào. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf trước đó đã cảnh báo rằng “các chiến lược sai lầm và những quyết định bốc đồng” sẽ gây thiệt hại cho thị trường năng lượng toàn cầu và “tạo ra một vũng lầy không đáy mà các người sẽ mắc kẹt trong nhiều năm”.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang trong những ngày gần đây bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa được ký kết vào tháng 4. Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 10-6 sau khi một máy bay trực thăng AH-64 Apache của Mỹ bị mất tích gần eo biển Hormuz - một sự cố mà Washington đổ lỗi cho Tehran. Iran bác bỏ cáo buộc và đáp trả bằng loạt tên lửa nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.