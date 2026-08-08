Tổng thống Iran: Tehran ủng hộ đối thoại, nhưng không để bị Mỹ ép buộc phải đầu hàng

ANTD.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7-8 đã tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia, song nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không để bị ép buộc phải đầu hàng trong đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web của văn phòng Tổng thống, ông Pezeshkian bảo vệ quyết định của Chính phủ Iran khi tham gia đàm phán với Mỹ và ký kết Bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran không phải là bên khởi xướng chiến tranh và khẳng định quyết định tham gia đàm phán của Tehran dựa trên nhu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia đồng thời tránh xung đột không cần thiết.

Ông nói rằng đàm phán có thể hữu ích khi giúp bảo đảm các quyền và lợi ích của Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không chấp nhận việc giải thể các năng lực quân sự và quốc phòng của mình.

Đường phố Thủ đô Tehran ngày 3-8-2026

Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình miễn là Mỹ hoàn thành các cam kết theo bản ghi nhớ. Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh: "Ở bất cứ điểm nào mà họ không thực hiện cam kết của mình, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiếp tục".

Đầu tuần này, ông Pezeshkian đã phủ nhận tin đồn từ chức và khẳng định sẽ kiên định tiếp tục công việc của mình. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh có đồn đoán về sự chia rẽ trong nội bộ ban lãnh đạo Iran liên quan đến Bản ghi nhớ.

Tháng 6 vừa qua, Iran và Mỹ đã ký kết Bản ghi nhớ, hai bên dự kiến sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, những căng thẳng mới bùng phát giữa hai bên khiến các cuộc đàm phán trở nên mong manh.