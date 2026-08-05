Tổng thống Iran bác bỏ thông tin nhiều lần dọa từ chức

ANTD.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng ông nhiều lần dọa từ chức trong bối cảnh phải đối đầu với các phe phái cứng rắn - những người phản đối việc đạt được thỏa thuận với Mỹ về Eo biển Hormuz.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/EPA

Mỹ và châu Âu hy vọng thỏa thuận mở lại eo biển này sẽ sớm đạt được và họ đang gây sức ép buộc Oman chấp nhận một thỏa thuận tạm thời.



Tuy nhiên, các quan chức tại Muscat lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ khiến Iran duy trì quyền kiểm soát gần như vĩnh viễn đối với tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch này. Theo đó, tàu thuyền sẽ đi vào eo biển theo lộ trình sát với Iran, nhưng khi rời đi lại di chuyển qua vùng biển thuộc cả Iran và Oman.

Thay vì được tán dương vì một thắng lợi ngoại giao sắp đạt được, Tổng thống Pezeshkian lại buộc phải phủ nhận việc mình từng nhiều lần đề nghị từ chức (cả bằng lời nói lẫn văn bản) trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 2 năm nhậm chức.

Ông Pezeshkian cáo buộc một số người đang muốn gây chia rẽ nội bộ Iran và tuyên bố: “Nếu muốn từ chức, tôi sẽ chính thức thông báo. Tôi sẽ không từ chức”.

Những đồn đoán nêu trên - vốn đã trở thành tin tức nổi bật trên trang nhất tại Iran - được đưa ra bởi ông Mohammad Bagher Kharazi, người có quan hệ thông gia với Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ông Kharazi cho biết Tổng thống Pezeshkian đã trở nên nản lòng vì bị gạt ra khỏi tiến trình ra quyết định; tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do Lãnh tụ Tối cao Iran không chịu tiết lộ nơi ở vì lo ngại các cơ quan tình báo nước ngoài.

Ông Kharazi khẳng định Tổng thống Pezeshkian đã nhiều lần dọa từ chức đến mức Lãnh tụ Tối cao Iran phải cảnh báo rằng ông sẽ chấp nhận lần đề nghị tiếp theo. Tuy nhiên, văn phòng của ông Khamenei sau đó đã đưa ra tuyên bố vào ngày 4-8 rằng thông tin này là “hoàn toàn sai lệch và không đúng sự thật”.