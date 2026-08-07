Vụ xả súng tại trường học Thái Lan, ít nhất 7 người thiệt mạng, 15 người bị thương, nghi phạm là học sinh lớp 8

ANTD.VN - Sáng 7-8, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại một trường trung học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan khiến ít nhất 7 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Nghi phạm được xác định là một học sinh lớp 8 của trường.

Học sinh được sơ tán khỏi hiện trường vụ xả súng

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 7-8-2026 tại Trường Trung học Debsirin Nonthaburi, thuộc huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, ngay sát Thủ đô Bangkok.

Cảnh sát có mặt tại trường Debsirin Nonthaburi sau vụ xả súng

Các lực lượng cứu hộ thuộc Quỹ Poh Teck Tung đã nhanh chóng nhận được tin báo về hàng loạt tiếng súng vang lên bên trong khuôn viên nhà trường.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường

Báo cáo ban đầu cho biết, vụ xả súng đã khiến ít nhất 7 người tử vong gồm 3 học sinh, 3 giáo viên và nghi phạm. Ngoài ra, ít nhất 15 người khác bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Các giáo viên hoảng loạn khi chứng kiến vụ xả súng

Các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được lực lượng y tế và cứu hộ vận chuyển đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Một giáo viên bị thương nằm trong xe cứu thương tại trường

Nghi phạm gây ra vụ việc được cho là một nam học sinh lớp 8 đang theo học tại trường. Sau khi nổ súng, đối tượng đã cố thủ trên tầng 3 của tòa nhà trong khuôn viên trường học.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại trường Debsirin Nonthabur

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát và các đơn vị phản ứng nhanh đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực, sơ tán các học sinh cùng giáo viên đến nơi an toàn, đồng thời triển khai phương án khống chế đối tượng.

Học sinh chạy tán loạn khi sơ tán khỏi trường Debsirin Nonthaburi

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tích cực xử lý tình huống và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.