Đức tuyên án tù chung thân với nghi phạm lao xe vào đám đông ở Munich

ANTD.VN - Tòa án thành phố Munich, Đức ngày 6-8 đã tuyên phạt tù chung thân đối với một công dân Afghanistan vì thực hiện vụ lao ô tô vào đoàn tuần hành hồi năm ngoái, khiến một bé gái 2 tuổi và mẹ thiệt mạng, đồng thời làm hàng chục người khác bị thương.

Luật sư Johann Bund và bị cáo Farhad N. tại tòa án ở Munich, Đức, ngày 6-8-2026

Theo phán quyết của tòa, bị cáo Farhad N., 25 tuổi, bị kết tội 2 tội danh giết người, 23 tội danh giết người bất thành và 22 tội danh cố ý gây thương tích, trong đó có 19 trường hợp gây thương tích nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử xác định vụ án có "mức độ đặc biệt nghiêm trọng", đồng nghĩa với việc khả năng bị cáo được xem xét trả tự do trong tương lai là rất thấp theo quy định của pháp luật Đức.

Vụ tấn công xảy ra vào tháng 2-2025, khi Farhad N. điều khiển chiếc Mini Cooper lao vào đoàn tuần hành của khoảng 1.400 người thuộc một tổ chức công đoàn tại Munich.

Farhad N. đến tòa án ở Munich, Đức, ngày 6-8-2026 để nghe phán quyết

Cú tông mạnh hất văng một phụ nữ 37 tuổi cùng con gái 2 tuổi khoảng 10m. Hai nạn nhân bị chấn thương nặng và tử vong vài ngày sau đó.

Theo cáo trạng, chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đi được khoảng 23m vì phía trước và gầm xe đã mắc nhiều nạn nhân.

Cơ quan công tố cho rằng bị cáo thực hiện vụ tấn công với động cơ cực đoan tôn giáo. Tuy nhiên, giới chức Đức cho biết không có bằng chứng cho thấy người này là thành viên của tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Luật sư bào chữa đề nghị đưa bị cáo vào cơ sở điều trị tâm thần, song các chuyên gia được tòa chỉ định kết luận các vấn đề về tâm lý của Farhad N. không làm giảm năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Farhad N. đến Đức năm 2016 khi mới 15 tuổi mà không có người thân đi cùng. Dù đơn xin tị nạn bị từ chối, người này vẫn được phép ở lại và có việc làm.

Theo cảnh sát, Farhad N. từng làm nhân viên an ninh, thường xuyên tập thể hình và bị cực đoan hóa trong những tháng trước khi gây án do theo dõi nội dung tuyên truyền cực đoan trên mạng.