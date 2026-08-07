Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm tập trận Mỹ - Hàn

ANTD.VN - Triều Tiên ngày 6-8 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên.

Vụ phóng tên lửa diễn ra ngay trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng được phát hiện vào khoảng 17h (giờ địa phương) từ khu vực thành phố ven biển Wonsan ở miền đông Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để theo dõi tình hình.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nâng cao cảnh giác, song cho biết không ghi nhận thiệt hại hoặc ảnh hưởng trên lãnh thổ nước này.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ cuối tháng 6, khi nước này thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn được mô tả là có nhiệm vụ đặc biệt cùng nhiều loại vũ khí khác. Khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường năng lực tấn công "mạnh mẽ và có sức hủy diệt".

Ông Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa hành trình

Vụ phóng tên lửa diễn ra ngay trước thời điểm Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn vào nửa cuối tháng 8.

Washington và Seoul khẳng định đây là hoạt động mang tính phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng luôn coi các cuộc diễn tập này là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên và thường đáp trả bằng các vụ thử tên lửa hoặc những tuyên bố cứng rắn.

Sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ năm 2019, Triều Tiên liên tục thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng muốn được quốc tế công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân để làm cơ sở yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên bị cấm tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên thử nghiệm nhiều loại vũ khí khác, trong đó có tên lửa hành trình và các hệ thống pháo phản lực.

Gần đây, Triều Tiên cũng chuyển hướng tăng cường năng lực hải quân. Đầu tháng 7-2026, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một tàu khu trục mới có lượng giãn nước 5.000 tấn.