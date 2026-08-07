Mỹ tuyên bố về thông tin rò rỉ phốt pho trắng tại căn cứ không quân ở Hàn Quốc

ANTD.VN - Quân đội Mỹ ngày 6-8 khẳng định không xảy ra vụ rò rỉ phốt pho trắng tại Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc, sau khi kết quả điều tra cho thấy chất được phát hiện trước đó chỉ là lớp ăn mòn bề mặt, không gây nguy hiểm.

Máy bay F-16 cất cánh tại căn cứ không quân Osan của Mỹ ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Thông báo được đưa ra hơn một tuần sau khi chính quyền thành phố Pyeongtaek, phía nam Thủ đô Seoul, phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân sơ tán và tránh tiếp xúc trực tiếp do nghi ngờ xảy ra sự cố rò rỉ phốt pho trắng tại Căn cứ Không quân Osan.

Phốt pho trắng là chất hóa học thường được sử dụng trong đạn cháy và đạn tạo khói. Khi bốc cháy, chất này có thể tạo ra nhiệt độ rất cao, gây hỏa hoạn và bỏng nghiêm trọng.

Theo quân đội Mỹ, kết quả phân tích đối với các tinh thể và cặn được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ ngày 28-7 cho thấy chúng không phải là phốt pho trắng và cũng không chứa dấu vết của chất này.

Các chuyên gia sau đó xác định đây chỉ là hiện tượng ăn mòn bề mặt do tác động của môi trường trong thời gian dài và không gây nguy hại. Quân đội Mỹ cũng xác nhận không có người nào bị thương trong sự việc.

Đại diện quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cảm ơn chính quyền thành phố Pyeongtaek đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý vụ việc và đánh giá cao sự kiên nhẫn của người dân trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Trước đó, chính quyền Pyeongtaek cho biết cảnh báo sơ tán được phát đi sau khi tham vấn quân đội Mỹ cùng cảnh sát và cơ quan ứng phó khẩn cấp Hàn Quốc. Đến cuối ngày 28-7, lệnh cảnh báo đã được dỡ bỏ khi Mỹ thông báo hoàn tất công tác xử lý tại hiện trường.