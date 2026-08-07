Thông tin mới nhất về vụ 43 sinh viên mất tích bí ẩn ở Mexico: Bắt giữ cựu Thống đốc bang Guerrero

ANTD.VN - Nhà chức trách Mexico đã bắt giữ ông Angel Aguirre, cựu Thống đốc bang Guerrero, với cáo buộc che giấu bằng chứng liên quan đến vụ 43 sinh viên mất tích năm 2014 - một trong những vụ án gây chấn động và ám ảnh dư luận Mexico suốt gần 12 năm qua.

Ông Angel Aguirre, cựu Thống đốc bang Guerrero, Mexico

Cơ quan công tố liên bang Mexico ngày 6-8 cho biết, ông Aguirre bị cáo buộc "che giấu bằng chứng nhằm xác định tung tích của các sinh viên" thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nông thôn Ayotzinapa.

Ông Aguirre là quan chức cấp cao nhất bị bắt trong vụ án cho đến nay, sau cựu Tổng Chưởng lý liên bang Jesus Murillo Karam - người đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cưỡng bức mất tích, cản trở công lý và tra tấn.

Ông Aguirre giữ chức Thống đốc Guerrero từ năm 2011 và từ chức vào tháng 10-2014, khoảng một tháng sau khi 43 sinh viên biến mất.

Vụ việc xảy ra đêm 26-9-2014, khi nhóm sinh viên Ayotzinapa lấy một số xe buýt để tới tham gia biểu tình. Họ sau đó bị tấn công tại nhiều địa điểm ở thành phố Iguala, bang Guerrero, rồi 43 người mất tích.

Theo kết quả điều tra của nhà chức trách Mexico, một băng đảng ma túy tại Iguala đã tấn công các sinh viên với sự tiếp tay của lực lượng an ninh và một số quan chức ở nhiều cấp. Một số người bị nghi trực tiếp tham gia vụ việc hay bị cáo buộc che giấu chứng cứ.

Tổng Chưởng lý Mexico Ernestina Godoy cho biết, những lời khai mới mà cơ quan điều tra thu thập được cho thấy ông Aguirre không chỉ yêu cầu cấp dưới giao nộp hình ảnh từ camera an ninh tại một trong những địa điểm xảy ra vụ tấn công mà còn ra lệnh tiêu hủy bằng chứng liên quan.

"Cơ quan Tổng Chưởng lý có bằng chứng chứng minh mệnh lệnh che giấu chứng cứ được thống đốc trực tiếp đưa ra khi đó, với sự tham gia của các quan chức cấp cao trong chính quyền bang", bà Godoy tuyên bố.

Một cuộc tuần hành đòi công lý trong vụ 43 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nông thôn Ayotzinapa mất tích năm 2014

Theo Tổng Chưởng lý Mexico, việc các đoạn ghi hình biến mất "không phải một hành động đơn lẻ hay sai sót kỹ thuật" mà là một hoạt động có chủ ý nhằm che giấu bằng chứng, được tổ chức từ cấp cao trong chính quyền bang Guerrero.

Một trong những tình tiết quan trọng của vụ án liên quan đến chiếc xe buýt bị lực lượng an ninh chặn bên ngoài trụ sở tòa án ở Iguala. Camera an ninh đã ghi lại sự việc, nhưng giới chức ban đầu tuyên bố những hình ảnh này không tồn tại.

Gia đình các sinh viên mất tích từ lâu đã yêu cầu điều tra trách nhiệm của cựu Thống đốc Aguirre.

"Ông ấy phải nói ra tất cả những gì mình biết", ông Clemente Rodriguez, cha của một sinh viên mất tích, nói sau khi biết tin cựu Thống đốc bị bắt.

Tuy nhiên, tổ chức đại diện cho các gia đình nạn nhân, cho biết thân nhân của 43 sinh viên và luật sư của họ không được thông báo trước về vụ bắt giữ. Tổ chức này nhận định nếu các cáo buộc có căn cứ vững chắc và quá trình tố tụng được thực hiện đúng pháp luật, vụ bắt giữ có thể góp phần "trả món nợ công lý" cho các gia đình.

Sinh viên tham gia cuộc tuần hành đòi công lý trong vụ 43 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nông thôn Ayotzinapa mất tích năm 2014

Sau gần 12 năm, số phận của phần lớn 43 sinh viên vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhà chức trách tin rằng họ đã bị sát hại, nhưng đến nay mới chỉ tìm thấy và xác định được 3 nạn nhân.

Động cơ của vụ tấn công cũng chưa được xác định. Một giả thuyết điều tra cho rằng vụ việc có thể liên quan đến hoạt động vận chuyển heroin sang Mỹ bằng xe buýt của băng đảng địa phương với sự tiếp tay của một số quan chức.

Chính quyền cựu Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador từng chính thức gọi vụ Ayotzinapa là một "tội ác nhà nước". Sau khi Tổng thống Claudia Sheinbaum lên nắm quyền tháng 10-2024, Mexico mở lại một số hướng điều tra mới dẫn việc bắt giữ cựu Thống đốc Angel Aguirre.