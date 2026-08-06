Iran và Mỹ đều phát tín hiệu tích cực 'sắp đạt được' thỏa thuận về eo biển Hormuz

ANTD.VN - Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman về tương lai eo biển Hormuz đã bước vào "giai đoạn cuối", trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định một thỏa thuận có thể được công bố ngay trong tuần này.

Thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz nếu đạt được sẽ giảm áp lực lên nền kinh tế thế giới và tạo động lực giúp chấm dứt chiến tranh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 6-8 cho biết Tehran và Oman đã gần hoàn tất dự thảo thỏa thuận. Theo ông Baghaei, tuyên bố chung sẽ được công bố nếu "không có bên nào cản trở tiến trình này", ngụ ý nhắc tới Mỹ.

Các nguồn tin khu vực tiết lộ, nhóm đàm phán Iran và Oman đã hoàn tất dự thảo văn kiện và hiện chỉ chờ sự phê chuẩn cuối cùng của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận được xem là giải pháp tạm thời nhằm mở lại eo biển Hormuz sau nhiều tháng giao tranh làm gián đoạn hoạt động hàng hải. Văn kiện này cũng được cho là tạo nền tảng để Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Một trong những nội dung đang được thảo luận là tàu thuyền sẽ đi vào vịnh Ba Tư theo tuyến do Iran quản lý và rời khu vực theo tuyến do Oman kiểm soát. Hai nước sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển, đồng thời thu phí dịch vụ đối với các tàu qua lại

Tuy nhiên, Washington nhiều lần khẳng định phản đối bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran áp đặt phí hoặc củng cố quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Mỹ cũng cho rằng việc này sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm đối với các tuyến hàng hải quốc tế khác.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đã đạt "rất nhiều tiến triển" và một thỏa thuận có thể được công bố trong vài ngày tới.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận về eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance thừa nhận tiến trình đàm phán rất phức tạp và sẽ cần thêm thời gian. Ông cho rằng việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao đôi khi phải trải qua những bước lùi trước khi đạt được kết quả cuối cùng.

Nếu được thông qua, thỏa thuận về eo biển Hormuz không chỉ góp phần khôi phục tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch trên toàn cầu mà còn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.