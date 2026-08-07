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Mỹ hoàn trả 100 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết nhiều mức thuế do ông Trump áp đặt là vượt quá thẩm quyền của tổng thống.

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Ảnh minh họa

Theo các tài liệu gửi lên tòa án được công bố ngày 6-8, số tiền đã hoàn trả chiếm khoảng 60% trong tổng số 166 tỷ USD tiền thuế mà chính quyền Mỹ thu được sau khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để áp thuế đối với hàng hóa từ nhiều đối tác thương mại.

Khoản hoàn thuế được chuyển cho các doanh nghiệp nhập khẩu đã nộp các mức thuế này trước đó.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần sử dụng IEEPA để áp đặt hàng loạt mức thuế mới đối với các đồng minh và đối tác thương mại của Mỹ.

Tuy nhiên, đến tháng 2-2026, Tòa án Tối cao Mỹ kết luận ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng đạo luật này để ban hành các biện pháp thuế quan quy mô lớn.

Phán quyết được đánh giá là giáng đòn mạnh vào chiến lược sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép trong chính sách thương mại của ông Trump. Dù vậy, các mức thuế áp dụng theo từng lĩnh vực cụ thể và dựa trên những căn cứ pháp lý khác vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Theo một quan chức thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP), tính đến ngày 31-7, cơ quan này đã tiếp nhận khoảng 128,68 tỷ USD hồ sơ yêu cầu hoàn thuế, bao gồm cả các khoản hoàn tiềm năng và đã được xác nhận đủ điều kiện xử lý.

Trong số đó, khoảng 100 tỷ USD đã hoàn tất thủ tục và được chuyển sang Bộ Tài chính Mỹ để chi trả cho các doanh nghiệp.

Theo Guardian

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