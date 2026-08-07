Thượng viện Mỹ phê chuẩn Giám đốc CDC mới sau gần một năm bỏ trống vị trí

ANTD.VN - Thượng viện Mỹ ngày 6-8 đã bỏ phiếu phê chuẩn bà Erica Schwartz giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), chấm dứt gần một năm cơ quan y tế hàng đầu nước này không có người đứng đầu chính thức.

Bà Erica Schwartz

Trong cuộc bỏ phiếu, Thượng viện thông qua đề cử của bà Schwartz với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 44 phiếu chống.

Bà Erica Schwartz từng giữ chức Phó Tổng Y sĩ Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump và là ứng viên thứ ba được ông Trump đề cử lãnh đạo CDC trong vòng hai năm qua.

Trước đó, ông Trump từng đề cử bác sĩ David Weldon, cựu nghị sĩ bang Florida, nhưng đề cử này bị rút lại vào tháng 3-2025 do không nhận được đủ sự ủng hộ tại Thượng viện.

Sau đó, bà Susan Monarez được Thượng viện phê chuẩn làm Giám đốc CDC, song chỉ một tháng sau khi nhậm chức đã bị Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. cách chức do bất đồng về chính sách vaccine.

Sau khi bà Monarez rời cương vị, Thứ trưởng Y tế Jim O'Neill được giao quyền điều hành CDC. Tuy nhiên, ông O'Neill cũng rời Bộ Y tế vào tháng 2-2026. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Jay Bhattacharya sau đó được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc CDC.

Bà Schwartz chính thức tiếp quản CDC diễn ra trong lúc cơ quan này đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức về y tế công cộng, từ các đợt bùng phát bệnh sởi và bệnh ký sinh trùng Cyclosporiasis tại Mỹ đến tình trạng dịch Ebola gia tăng tại châu Phim