Nhân chứng kể lại khoảnh khắc xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại trường học Thái Lan

Các em học sinh được đưa khỏi hiện trường vụ nổ súng tại huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi. Ảnh: AP

Đối với thầy Prompong Namwong, giáo viên tiếng Anh tại trường, đó là buổi sáng bình thường cho đến khi một học sinh hoảng loạn từ lớp khác lao vào, cố gắng tìm chỗ ẩn nấp. Ngoài hành lang, thầy Prompong nghe thấy các giáo viên khác la hét báo tin có vụ xả súng ở tầng dưới.

Khi kể lại sự việc kinh hoàng này với tờ The Guardian, thầy Prompong đã ngập ngừng khi phải gọi thiếu niên 14 tuổi - người mà thầy nhìn thấy chạy ngang qua lớp học của mình - là “kẻ sát nhân”. “Lúc đó, tôi đã nghĩ chắc chắn mình sẽ chết”, thầy nói.

Nghi phạm đã bắn ít nhất 26 phát đạn bằng khẩu súng của ông mình và mang theo thêm 34 viên đạn khác. Cảnh sát cho biết thiếu niên này đã sát hại ông bà mình trước khi nổ súng tại trường học, khiến 5 người thiệt mạng và tự kết liễu đời mình. Vụ xả súng cũng làm hơn 30 người khác bị thương. Theo cơ quan y tế Thái Lan, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thầy Prompong kể lại rằng khi nghe tiếng gõ cửa, thầy tưởng mình sẽ chết, nhưng hóa ra đó là cảnh sát đến giải cứu. Thầy Prompong biết tin một số người bạn của mình đã không qua khỏi thông qua nhóm chat của trường. “Họ đều là những giáo viên tốt. Tôi không biết phải nói gì nữa”, thầy Prompong nói, “Đây thực sự là một cú sốc lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra ngay tại ngôi trường mình đang giảng dạy”.

Cô giáo Pichanan Thiengtham. Ảnh: The Guardian

Trong khi đó, cô Pichanan Thiengtham đang ở trong phòng giáo viên thì nghe thấy tiếng súng nổ vào khoảng 10h sáng. “Có rất nhiều tiếng súng và chúng kéo dài liên tục không dứt”, cô Thiengtham nói và cho biết ban đầu cô không tin đã xảy ra vụ xả súng tại trường.

Chỉ khi nhìn thấy một học sinh bị thương, cô giáo dạy mỹ thuật này mới nhận ra sự việc nghiêm trọng. “Tôi đã đưa học sinh bị thương đi sơ cứu, sau đó chuyển em ấy đến khu vực y tế trong trường”.

Các nhân viên cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP/Getty Images

Kiatikhun Verapongpradith, nhân viên cứu hộ khẩn cấp, kể lại cảnh tượng khi anh đến nơi lúc vụ xả súng đang diễn ra. Verapongpradith cho biết đội cứu hộ của anh đã sơ cứu cho các học sinh bị thương ở lưng, ngực và tay. Họ phát hiện một nam giáo viên tử vong ở tầng trên của trường, và tại một phòng khác, họ tìm thấy một nữ giáo viên bị thương ở ngực và tay, anh Kiatikhun cho biết.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy các học sinh chỉ đi tất khi được sơ tán khỏi trường. Trong cơn hoảng loạn tháo chạy khỏi khuôn viên trường, giầy dép của các em đã bị bỏ lại vương vãi quanh bàn ăn trưa và cầu thang bên ngoài lớp học.

Ngôi trường này thuộc hệ thống Debsirin, do Hoàng gia Thái Lan sáng lập. Các cựu học sinh của trường bao gồm nhiều thủ tướng, học giả và nhà văn.

Một giáo viên bị thương đang được chăm sóc y tế. Ảnh: Reuters

Vụ xả súng đã gây chấn động dư luận Thái Lan - quốc gia đang chật vật đối phó với tình trạng bạo lực súng đạn. Thái Lan có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao nhất Đông Nam Á. Vào năm 2017, tổ chức Small Arms Survey (có trụ sở tại Thụy Sĩ) đã xếp nước này ở vị trí thứ 13 toàn cầu về số lượng súng cá nhân.

Trong những năm gần đây, Thái Lan đã chứng kiến ​​nhiều vụ xả súng, bao gồm các vụ việc tại trường học và một trung tâm thương mại lớn ở Bangkok, cũng như vụ tấn công năm 2022 ở vùng Đông Bắc nước này khiến 37 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em.