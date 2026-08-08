Nga san phẳng trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh sử dụng bom lượn FAB để san phẳng các trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine gần tiền tuyến.

Đoạn video vụ tấn công. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-8 cho biết những loại vũ khí uy lực này đã được các máy bay ném bom chiến thuật Su-24 triển khai tấn công các mục tiêu tại những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Kiev ở Donetsk, cũng như tại vùng Kharkov của Ukraine.

Quân đội Nga bắt đầu tích cực sử dụng bom FAB được trang bị bộ cánh UMPK (mô-đun cánh lượn và hiệu chỉnh vạn năng) từ đầu năm 2023.

Việc nâng cấp này biến các loại bom rơi tự do đời cũ thành vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao và mở rộng đáng kể tầm hoạt động, cho phép máy bay chiến đấu thả bom từ khoảng cách nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương.

Ban đầu, UMPK được sử dụng cho những loại bom nổ mạnh FAB-250 hoặc FAB-500 (có trọng lượng lần lượt là 250 kg và 500 kg); về sau trong cuộc xung đột, chúng bắt đầu được kết hợp với các loại bom hạng nặng hơn như FAB-1500 và FAB-3000.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video quay cảnh tấn công thành công một đầu máy xe lửa tại vùng Kharkov. Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào hệ thống đường sắt Ukraine trong những tuần gần đây, với lý do rằng Kiev đang sử dụng hệ thống này để vận chuyển binh lính, khí tài và vật tư.

Việc các đầu máy xe lửa bị phá hủy đã trở thành vấn đề nan giải đối với chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, do các bên ủng hộ Kiev không thể cung cấp phương tiện thay thế. Ukraine sử dụng cùng loại khổ đường ray với Nga, vốn là một phần của mạng lưới đường sắt khổ 1.520 mm thống nhất trước đây.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo Iskander của Nga phá hủy hoàn toàn đoàn tàu chở khí tài quân sự của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tóm tắt các đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga nhắm vào những mục tiêu của Ukraine trong tuần qua. Bộ này cho biết đã có 12 cuộc tấn công như vậy diễn ra kể từ ngày 1-8.

Các cơ sở công nghiệp quốc phòng (bao gồm nhà máy sản xuất UAV), trung tâm hậu cần, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng, nhiên liệu và giao thông vận tải phục vụ lực lượng vũ trang Kiev đều đã bị tấn công. Moscow khẳng định họ không bao giờ tấn công dân thường mà chỉ nhắm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự.