Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ bị điều tra vì nghi làm giàu bất hợp pháp

ANTD.VN - Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna vừa bị cơ quan chống tham nhũng điều tra với cáo buộc làm giàu bất hợp pháp và kê khai tài sản không trung thực, chỉ ít ngày sau khi bà bị miễn nhiệm khỏi cương vị đại sứ tại Washington.

Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna

Tòa án Chống tham nhũng cấp cao Ukraine ngày 6-8 cho biết bà Stefanishyna đã bị thông báo là nghi phạm trong vụ án liên quan đến hành vi "làm giàu bất hợp pháp và cung cấp thông tin sai lệch trong bản kê khai tài sản".

Theo quyết định của tòa, bà được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 6 triệu hryvnia (khoảng 134.000 USD).

Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) cáo buộc bà Stefanishyna sở hữu khối tài sản trị giá hơn 13,9 triệu hryvnia mà không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp từ thu nhập chính thức. Các điều tra viên cho rằng cựu đại sứ đã không kê khai một số căn hộ và tài sản khác theo quy định.

Phản hồi các cáo buộc, bà Stefanishyna khẳng định bình tĩnh trước cuộc điều tra và cho rằng vụ việc đang bị thổi phồng.

"Tôi đón nhận mọi việc một cách bình thản, không quá cảm xúc. Những ồn ào xung quanh câu chuyện này giống như "chuyện bé xé ra to", bà viết trên mạng xã hội, đồng thời đăng bức ảnh chụp tại tòa án.

Bà cũng cho biết trước đó đã nhiều lần giải thích với truyền thông về các thông tin liên quan đến tài sản của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký quyết định miễn nhiệm bà Stefanishyna khỏi cương vị Đại sứ tại Mỹ hôm 4-8 vừa qua.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị cựu Thủ tướng Yulia Svyrydenko đảm nhiệm vị trí đại sứ tại Mỹ, song các cuộc thảo luận về việc bổ nhiệm vẫn đang được tiến hành.